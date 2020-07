Стела Точева, директор Продажби за Modis Bulgaria и ЕМЕА региона, е наградена със сребърно отличие в категория "Жена на годината в сферата на продажбите" от международните награди Stevie Awards for Sales & Customer Service. Тя става единственият представител на организация от Европа с отличие в тази категория.

Тазгодишното издание имаше за фокус постиженията на номинираните през изминалата 2019-та година. В категорията Woman of the Year in Sales финалистите бяха 10 - предимно представители на компании от САЩ.

Журито, в състав от 18 души, включваше бизнес лидери в големи международни компании. Високата им оценка е резултат от темповете на ръст на бизнеса на Модис през последната година, от привлечените нови клиенти и партньори на компанията, както и от професионалното развитие на Стела Точева в компанията от 2011 г. насам.

"Благодарна съм на журито за признанието и страхотната обратна връзка. Името "Модис" е сравнително ново в сферата на ИТ услугите, но смятам, че бързо се налагаме като един от най-надеждните партньори за големи и развиващи се бизнеси от Централна и Западна Европа, както и от САЩ. Въпреки че наградата е индивидуална, постиженията дължим на над 1400 свои колеги в България и още над 3500 души, с които работим в Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания, Полша и Румъния", каза Точева.

За 14-та поредна година наградите Stevie отличават професионалисти и бизнеси с изключителни постижения в сферата на продажбите и обслужването на своите клиенти, както и в развиването на своята дейност. Сред номинираните попадат компании и техни представители от цял свят и почти всяка една индустрия, като кандидатите трябва да представят своя напредък и иновативни подходи, добавили по-голяма стойност за техните клиенти. Освен индивидуалното признание за Стела Точева, Модис България получава и бронзово отличие в категория в категория Customer Service Outsourcing Provider of the Year 2020.