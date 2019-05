Когато Уорън Бъфет, главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, започва своята инвестиционна кариера, той чете по 600, 750 до 1000 страници на ден. Дори и сега, на 88-годишна възраст, той казва, че все още отделя около 80% от времето си за четене.

"Слушайте, работата ми по същество е просто да събирам все повече и повече факти и информация, които евентуално да доведат до някакви действия", каза той преди време в интервю, цитиран от "Бизнес инсайдър", и допълва: "Ние не четем мненията на други хора, искаме да разберем фактите и после да помислим."

В различни статии, интервюта и съобщения до служителите си през годините Бъфет е препоръчвал някои от любимите си книги. За да ни помогне да влезем в съзнанието на великия инвеститор и милиардер от Омаха, неотдавна "Бизнес инсайдър" събра 10-те любими книги (от интервюта и писма до акционерите през последните 20 години) на милиардера. За съжаление, проверка на Infostock.bg установи, че нито една от предложените книги, не е преведена на български език, но пък може да се купят през Amazon.

Кои са книгите, които Уорън Бъфет препоръчва всеки да прочете:

"The Intelligent Investor" (Интелигентният инвеститор) от Бенджамин Греъм

Бъфет често я споменава като любима книга за инвестирането. В интервюта казва, че за пръв път я е прочел на 19-годишна възраст и това е бил един от "най-късметлийските моменти" в живота му, защото му е дала интелектуалната рамка за инвестирането. След години Бъфет написва предговора в едно от поредните издания на "Интелигентния инвеститор".

"Да се инвестира успешно през целия живот не изисква стратосферна интелигентност, необичайни бизнес прозрения или вътрешна информация", казва Buffett. - Това, което е необходимо, е здрава интелектуална рамка за вземане на решения и способност да се пазят емоциите от корозията на тази рамка. Тази книга точно и ясно предписва правилната рамка."

Книгата разглежда разликите между правенето на инвестиции и спекулирането, както емоционалното взимане на решения срещу рационалния анализ на пазарите и флуктуациите. Историята на Греъм като един от оцелелите след Голямата депресия прави книгата още по-интересна.

"Security Analysis" (Анализ на сигурността) от Бенджамин Греъм и Дейвид Л. Дод

За първи път книгата е издадена през 1934, само няколко години след Голямата депресеия от 1929. Греъм е един от най-енените автори от Бъфет и в тази книга в съавторство Дейвид Л. Дод, са казва, че ако инвеститорът прави цялостен анализ на дадена фирма, в която ще инвестира, може да открие и реалната стойност на компанията, както и дали пазарът знае това.

Самият Бъфет казва, че "Анализът на сигурността", друга новаторска работа на Греъм, му е дала "пътната карта за инвестиране, която следва вече близо 60 години". Освен това милиардерът от Омаха казва за Греъм, че е втората най-влиятелна фигура в живота му, и го възприема като негов втори баща. "Бен беше моят невероятен учител", казва Бъфет.

"Common Stocks and Uncommon Profits" (Общи акции и нетипични печалби) от Филип Фишер

Книгата също е класика на финансите, а нейният автор е помогнал на Бъфет да разработи инвестиционните си стратегии, благодарение на предупреждението на Фиер към читателите, че не е достатъчно, да се съсредоточи единствено върху финансовите отчети на една компания, а трябва да обърнете внимание върху това ръководството на компанията и как тя се управлява. И въпреки че инвеститорът Филип Фишър - който е специализирал в инвестиране в иновативни компании - не оказва такова влияние върху Бъфет като Греъм, великията инвеститор от Омаха все още му отрежда високо място сред учителите си. "Аз съм нетърпелив читател на всичко, което Фил има да каже, и затова го препоръчвам и на вас", пише Бъфет на служителите си.

"Stress Test: Reflections on Financial Crises" (Стрес тест: Размисли върху финансовите кризи) от Тим Гайтнър

Книгата е написана от министъра на финансите на администрацията на Барак Обама, който е трябвало да се справи с финансовата криза през 2008 година. Да знаеш как да управляваш компания и да я управляваш в трудни времена и да разбереш как може да се отрази на ситуацията в страната, няма нищо подобно на тази книга. За книгата на бившия министър на финансите Бъфет казва, че тя трябва задължително да се прочете от всеки мениджър.

"Много книги са написани за това как да управлявате организация през трудни времена. Почти никой не го е правил от "първа ръка", още повече от министър, който е трябвало да управлява финансите на държавата през икономическа катастрофа", препоръчва Бъфет на своите служители.

"Това не беше само малък проблем на периферията на американския ипотечен пазар", пише Гайтнър. - Чувствах болка в стомаха си. Знаех как изглеждат финансовите кризи и тази изглеждаше точно така."

"Jack: Straight From The Gut" (Джак: Компанията отвътре) от Джак Уелч

Съветите на Уорън Бъфет относно тази книга са: "Купете си един екземпляр. Уелч беше успешен бизнесмен и управител на една от най-важните компании днес: General Electric (1981-2001). Той бе избран за най-добър изпълнителен директор на ХХ век и неговият живот ще остави големи следи и ще бъде изучаван." В препоръката си до акцинерите на Berkshire Hathaway за тази книга Бъфет добавя: "Това е интелигентен, енергичен и с практически опит човек." Според инвеститора от Омаха, Уелч е имал такова голямо влияние върху съвременния бизнес, че познаването на неговата лична история ще бъде ценен урок за всички мениджъри.

"The Outsiders" (Аутсайдерите) от Уилям Торндайк младши

Това са всъщност осем разказа за нетрадиционни изпълнителни директори и техния радикален рационален модел за успех. Една от главите е посветена на Томас Мърфи, изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, който според Бъфет е най-добрият бизнес мениджър, който някога е срещал. В писмото си до акционери от 2012 г. Бъфет препоръчва книгата като "изключителна за изпълнителните директори, които отлично разпределят капитали". Списание Forbes пък определя книгата като "една от най-важните бизнес книги в Америка".

"The Clash of the Cultures" (Сблъсък на културите) от Джон Богл.

Тази книга е много важна за милиардера, което сам признава в едно от многото си писма до акционерите на своята компания. Бъфет насочва вниманието на читателите към най-важната препоръка на Богл (създател на Vanguard Group, която управлява активи от 3 трилиона долара) да се прави разграничение между инвестиции и спекулации и че дългосрочните инвестиции вече са изтласкани от кракосрочните спекулации. В писмото си до акционерите Бъфет обръща специално внимание на два важни практически съвета на Богл:

1. Не забравяйте, че има и връщане към слаб пазар. Това, което е търсено днес, най-вероятно няма да се търси утре. Фондовият пазар преминава към печалби в продължение на дълъг период. Не следвайте стадото.

2. Времето е ваш приятел, импулсът е ваш враг. Възползвайте се от интереса и не се поддавайте на песента на сирените на пазара. Те само ще ви изкушат да купувате, когато акциите са високи, и да продавате, когато паднат.

"Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street"

(Бизнес Приключенията: Двайсет класически приказки от света на Уолстрийт) от Джон Брукс.

През 1991 г. Бил Гейтс попитал Бъфет коя е любимата му книга. В отговор Бъфет изпратил на основателя на Microsoft личния си екземпляр от книгата на Брукс. По-късно Гейтс казва, че книгата служи като напомняне, че принципите за изграждане на печеливш бизнес остават постоянни. Той написа: "От една страна, във всеки бизнес има съществен човешки фактор. Няма значение дали имате перфектен продукт, производствен план и пазарна стъпка; винаги ще имате нужда от правилните хора, които да изпълняват и прилагат тези планове."

Книгата става любима за медиите през последните години, а онлайн списанието Slate пише, че това е "капан за милиардери".

"Where Are the Customers' Yachts?" (Къде са яхтите на клиентите) от Фред Шуед

"Най-забавната книга за инвестирането, която е писана някога", пише Уорън Бъфет в писмото си до акционерите, "и с лекота казва някои действително важни истини по въпроса."

Публикувана за първи път през 1940 г., книгата заимства загланието от историята на един посетител на Уолстрийт в Ню Йорк, който видял яхтите на банкерите и брокерите и попитал къде са тези на клиентите. Очевидно е, че те не можели да си ги позволят - хората, които дават финансови консултации, могат да харчат повече от тези, които следват съветите им.

Книгата изобилства от непочтителни заключения и цветисти анекдоти за Уолстрийт и дори в наши дни продължава да е завладяваща за много хора.

"Essays in Persuasion" (Есета по убеждаване) от Джон Мейнард Кейнс

Този сборник от произведения на легендарния икономист продължава да е стълб на финансовата литература от първото издание преди близо век. Според Бъфет Кейнс трябва да се прочете.

"Четенето на Кейнс ще ви образова за ценните книжа и пазарите," казва той пред Outstanding Investor Digest през 1989 г. "Не съм убеден, че същият ефект би бил постигнат от четенето на повечето икономисти."

Сборникът включва прочутото есе "Икономическите възможности за нашите внуци", в което Кейнс прогнозира, че сегашното поколение ще работи само 15 часа седмично.