The Pan-European Executive, предлагана в Солун, надгражда и доразвива силните страни на настоящата програма Executive MBA. В допълнение към двойната степен, програмата EMBA предлага на своите студенти наистина международно изживяване: три вълнуващи учебни пътувания - в Йорк (Великобритания), Страсбург (Франция) и Солун (Гърция). Нещо повече, лекциите се провеждат от изтъкнати професори и международни академици от Europe Campus CITY College, университета в Йорк, университета в Страсбург, както и от други добре признати университети в световен мащаб и експерти от индустрията със значителен професионален опит.

Pan-European Executive MBA е наистина международна програма с безценни възможности за бизнес нетуъркинг и иновативна програма, предназначена за днешните мениджъри и специалисти, които трябва да подобрят своите умения и знания за професионално, кариерно и личностно развитие.

Пан-Eвропейската програма сега става още по-достъпна за заети мениджъри, които желаят да комбинират работата и обучението, тъй като студентите могат да избират начина на преподаване (присъствени лекции плюс учебни пътувания) или смесен начин на преподаване (онлайн плюс учебни пътувания).

Програмата е акредитирана от Асоциацията на MBA (AMBA) и Chartered Management Institute, Великобритания (CMI).

Проф. Лесли Т. Cамози е много търсен лектор в областта на организационните промени и управлението. Той е професор и академичен директор на MBA програмата в CITY College и основател на лабораторията за стратегическо управление на хората. Той е член на Асоциацията на MBA (AMBA) и участва в проекти, финансирани от Европейския съюз.

Професор Самози, защо програмата, която предлагате, е уникална?

Мисля, че има редица уникални компоненти в нашата програма. Най-важният е способността на студента да получи двойна степен, както от University of York, така и от University of Strasbourg. Това са два водещи международни университета, които се събраха, за да предложат тази страхотна програма в нашия регион. Нашите студенти имат и възможността да се свържат с колеги, от осемте различни държави, където програмата се преподава, както и със студенти, които ще се запишат в новата ни програма. Накрая има и три учебни пътувания за студентите - в Йорк във Великобритания, Страсбург във Франция и в Солун, където студентите от всички наши локации на преподаване ще се съберат, ще учат заедно и ще обменят идеи и опит.

Какво бихте казали на човек, който се чуди дали сега през 2021-ва година е подходящия момент да се запише в MBA програмата?

Мисля, че ако някога е имало време, в което човек да се замисли дали да се запише в MBA програмата - то сега е момента. Видяхме какво е въздействието на пандемията не само в нашия регион, но и в целия свят. Видяхме в реално време как организациите трябваше да преосмислят начина, по който работят, и да се адаптират към принудителната реалност. MBA програмите ни дават уникалната възможност не само да надградим уменията си, но и да преосмислим начина, по който правим бизнес и да обмислим вариантите за бъдещето. В бъдеще компаниите ще разполагат с работна сила, която е в състояние да работи от всяка перспектива и да се адаптира бързо към каквито и да е промени в околната среда.

Кои са най-големите предизвикателства пред един зает мениджър, който трябва да бъде и добър студенти по MBA?

Мисля, че едно от най-големите предизвикателства пред мениджъра, който учи в MBA програма, е да успее да балансира между работа, семейство и обучение. Винаги съм бил изумен от способността на нашите студенти да координират живота си по такъв начин, че да достигнат до максималния потенциал в нашата програма, като същевременно изпълняват и ежедневните си задължения.

Как бихте коментирали възвръщаемостта на инвестицията от MBA програмата в днешно време?

Възвръщаемостта на инвестицията от MBA програмата идва от редица различни фактори. Да, при едни може да се види увеличението на заплатата поради завършване на програмата и ние разполагаме с данни, които подкрепят това. Обаче, ако погледнете възвръщаемостта от гледна точка на създаване на мрежи, разширяването им и получените допълнителните знания, мисля, че те са по-трудни за измерване, но и са също толкова важни. Виждайки ходът на пандемията, мисля, че възвръщаемостта на инвестицията ще бъде по-голяма не само от лична гледна точка, но и от обществена.

Какви са новите промени на CITY College, превръщайки се в European Campus of the University of York? Как ще повлияят на MBA програмата? Има ли промени, които предстоят да бъдат приложени?

Една от най-големите промени в превръщането в европейски кампус е способността не само да предлагаш образование, а да оставиш истински отпечатък в Европа за студентите, които учат в University of York. Отварят се нови възможности не само за региона, но и за студентите на университета. Със сигурност европейският кампус съчетан с University of Strasbourg, от гледна точка на MBA програмата, показва, че ние не само предлагаме регионално образование, но и сме истински участник в общоевропейското образование. Продължавайки напред след Brexit мисля, че виждате, че все повече университети приемат подобен тип модел, като се има предвид, че не можем да живеем само на едно място в глобализиращия свят.

