Софийският университет "Свети Климент Охридски" се издигна с впечатляващите 80 места в световната класация за най-добрите вузове в света. Най-големият университет в България е класиран на 661-670 място в престижната класация на QS World University Rankings за 2025-а година.

Алма матер е единственият български университет, който намира място в тази класация, като е в първите 12% от участвалите в класацията университети. Висшето училище се нарежда и сред първите 50% от класираните 1 503 най-добри университети в света. В класацията тази година са кандидатствали и оценени 5 663 университета, два пъти повече в сравнение с 2023 година. От тях до класиране са допуснати 1 503.

Университетите се оценяват на базата на девет критерия: академична репутация, брой цитирания на факултет, репутация сред работодателите, професионална реализация на завършилите, съотношение на студенти и преподавателски състав, брой чуждестранни студенти, брой чуждестранни преподаватели, участие на институцията в международни изследователски мрежи, устойчивост.

Източник: iStock

Най-висок е успехът на Софийския университет в показателите професионална реализация на завършилите и участие на институцията в международни изследователски мрежи.

За тринайста поредна година американският частен Massachusetts Institute of Technology заема първата позиция в класацията. Останвалите в топ 5 са от Великобритания. Тази година Imperial College London се покачва от шесто на второ място, University of Oxford заема трето място, а на втора позиция застава Harvard University. Пети е The University of Cambridge.