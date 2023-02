В миналото банките са били големи мишени за обирджии. Както се разказва в обирите, описани по-долу, хората са полагали много усилия, за да ограбят банка. Така например е било нужно копаене на тайни тунели, взривяване на стени, отвличане на банкови ръководители и обезвреждане на аларми и други.

Ето пет дръзки банкови обира, при които крадците са си тръгнали с добра плячка т.е с милиони, разказани от History.com.

Банковият обир на Бейкър Стрийт

В една от историите на Артър Конан Дойл за Шерлок Холмс, "Клубът на червенокосите", група мъже се опитват да ограбят банков трезор, като прокопаят тунел под него от близка сграда. Осемдесет години след публикуването на историята, се случила подобен обир. Интересното е, че той е на улицата, където живееше измисленият Холмс.

През 1971 г. обирджиите наемат магазин близо до клона на Бейкър Стрийт на Lloyds Bank в Лондон. Те разбрали, че банката разполага с трезор със сейфове, и че алармените сензори на трезора на пода са били изключени, заради близки пътни ремонти, които задействали алармите, без това да е бужно. От наетия магазин обирджиите копаят тунел, по който влизат в трезора.

Радиолюбител на име Робърт Роуландс чул как крадците говорят по уоки-токитата си по време на обира и предупредил полицията. Тя проверила вратата на трезора на клона на Бейкър Стрийт, докато крадците са вътре, но тъй като вратата все още била заключена, те сметнали, че е фалшив сигнал.

Междувременно крадците задигнали 3 милиона британски лири (51 милиона долара днес). Един от тях обаче е направил грешката да използва собственото си име, за да наеме магазина, откъдето са изкопали тунела, и пропускът е довел до осъждането му, заедно с трима мъже.

Обирът на The United California Bank

На 24 март 1972 г. група крадци нахлуват в United California Bank, заради информация, че президентът Ричард Никсън е скрил около 30 милиона долара незаконни средства за кампания там. Обирджиите избягаха с около 12 милиона долара, което го прави най-големият банков обир в САЩ по онова време.

Обирджиите били ръководени от Амил Динсио, който е наел своя племенник, брат си, зет си и още двама мъже, за да извършат обира.

Един от обирджиите - Хари Барбър, племенникът на Динсио, разказва по-късно пред Daily Beast през 2019 г. "Решихме, че не Никсън не може да се оплаче на никого, защото той самият е откраднал тези пари".

Екипът деактивира алармената система на банката, като пръска основната аларма с пяна за ремонт на сърф. Те използват динамит, за да пробият дупка в покрива на банката. ФБР успява да проследи крадците.

Обирът на Северния бряг

През декември 2004 г. преди Коледа група маскирани обирджии пристигат в домовете на двама банкови мениджъри в Северна Ирландия. Това са Крис Уорд и Кевин Макмулан, които тогава работят в централата на Northern Bank в Белфаст. Семействата на двамата мъже стават заложници и Уорд и Макмулан трябва да помогнат да се обере банката. Крадците бягат с 26,5 милиона британски лири (около 42,5 милиона щатски долара по онова време).

На следващия ден Уорд и Макмулан трябва да отидат на работа, сякаш нищо не се е случило, според исканията на похитителите. Привидно без доказателства полицейските служители обвиниха за грабежа ИРА - организация, която се противопоставя на британското управление.

За 18 години от обира никой никога не е бил обвинен за него.

The British Bank of the Middle East

През януари 1976 г., сред хаоса на Ливанската гражданска война, група обирджии организира най-голямата кражба на сейфове, според Световните рекорди на Гинес.

The British Bank of the Middle East е целта. Използвайки експлозиви, обирджиите взривяват стена, която банката в Бейрут споделя с католическа църква. След като отварят трезора, те задигат 20 до 50 милиона долара в златни кюлчета, сертификати за акции, бижута и различни валути.

Британските и американските медии твърдят, че обирджиите са имали някаква връзка с Организацията за освобождение на Палестина, но така и никой никога не е бил обвинен в този обир.

Обирът на Banco Central

През 2005 г. група крадци наема сграда в бразилския град Форталеза на името на компания за производство изкуствена трева. В действителност те не правят синтетична трева, но се трудят доста усърдно в копаенето на тунел с дължина повече от 77 метра до клона на Banco Central Bank в града.

На обирджиите им трябвало около три месеца, за да прокопаят тунела от наетата сграда до банката. В крайна сметка крадат 150 милиона бразилски реала (около 70 милиона щатски долара по това време).

Два месеца по-късно предполагаемият ръководител на обира, 26-годишният Луис Фернандо Рибейро, беше отвлечен и държан за откуп. След като семейството му плати 890 000 долара откуп, похитителите го убиват. По това време New York Times съобщи, че някои държавни прокурори в Бразилия смятат, че полицаи може да са замесени в отвличането му.