Седем от десетте най-мирните държави в света са в Европа. Това показва проучването на The Institute for Economics and Peace за 2023 г., което се фокусира върху три области:

Продължаващ вътрешен и международен конфликт

Обществена безопасност и сигурност

Милитаризация

Като цяло индексът установява, че светът е по-малко безопасен в сравнение с миналата година. Излиза, че най-спокойната страна за живот в света е Исландия. Тя остава най-мирната страна в света от първото публикуване на проучването през 2008 г. Освен това се нарежда като третата най-щастлива страна в света след Финландия и Дания.

Над 60% от населението на страната живее в столицата Рейкявик, според National Geographic. В Исландия училищата са е безплатни, всеки ученик се учи да говори датски и английски, държавните университети също са безплатни.

Топ 10 на най-мирните държави в света

1. Исландия

2. Дания

3. Ирландия

4. Нова Зеландия

5. Австрия

6. Сингапур

7. Португалия

8. Словения

9. Япония

10. Швейцария

България също попада доста нагоре в класацията, като се нарежда на 30-о място сред всички държави в проучването (163) и на 21-о място в Европа.

След нас остава Румъния (31), както и Испания, Италия, Черна Гора. Гърция е чак на 60-то място. Франция пък попада на 67-мо място.

По отноешение на втората държава в списъка Дания - в столицата се намират институции като Копенхагенската фондова борса и е център, свързващ Северна Европа с останалия свят, според U.S. News.

Въпреки че хората, живеещи в Дания, плащат едни от най-високите данъци в света, до половината от доходите си, за това има причина. Срещу високите данъци Дания може да предложи на своите граждани повечето възможности за здравеопазване без да се плаща, студентите не плащат обучение и получават стипендия за покриване на разходите по време на обучение, грижите за деца се субсидират, а възрастните хора получават пенсии и им се осигуряват помощници.

На трето място е Ирландия

Страната с прякора Изумрудения остров е увеличила населението си с 10% през последното десетилетие, според доклад, публикуван от Централната статистическа служба. Според автора на доклада ръстът на населението на страната е сред най-големите в Европейския съюз.

Турция остава на 147-мо място и според доклада е единствената европейска страна, класирана извън горната половина на индекса. В страната се наблюдава спад от 1,7 на сто общ резултат, който се водеше от влошаване на индекса за безопасност и сигурност.

Афганистан е на последно 163-то място в класацията на доклада.