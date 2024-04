Първото автомобилно изложение в Америка се състои на Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк на 3 ноември 1900 г. Спонсорирано от новосъздадения Автомобилен клуб на Америка, на събитието има демонстрация на три състезаващи се автомобилни технологии: двигател с вътрешно горене, парни двигатели и електричество.

От 160-те автомобила, изложени на първото автомобилно изложение през 1900 г., една трета от тях са електрически. Само ако се замислим за факта, че през 2023 г., когато електрическите автомобили и камионите са завладявали само 7,6% от общите продажби на превозни средства в Америка, може да си направим извода, че напредъкът не е много сериозен.

Електрическите превозни средства са едни от най-ранните автомобили, изобретявани някога, и са имали ясни предимства пред своите конкуренти, задвижвани с газ и пара.

Проследяваме хронология на етапи от 19-ти век в развитието на електрическите превозни средства, която е събрана от history.com

1832: Робърт Андерсън изобретява първата "електрическа карета"

Не се знае много за шотландския изобретател Робърт Андерсън, освен фактyt, че той е първият човек, построил "карета без коне", задвижвана от електрически двигател. Батериите са били доста примитивни през 1830-те, така че електрическата карета на Андерсън не е могла да пътува много бързо или много далеч.

Според Кевин А. Уилсън, автор на The Electric Vehicle Revolution: The Past, Present and Future of EVs изобретението на Андерсън се квалифицира като превозно средство, въпреки че може да се спори, че не се квалифицира като кола, казва Уилсън. "Това е електрическо превозно средство, способно да се движи напред, така че това е важно."

1859: Гастон Планте прави първата акумулаторна батерия

Френският химик Гастон Планте измисля оловно-киселинна батерия, която може да се зарежда неограничено дълго време. Планте демонстрира своята оловно-киселинна технология за Френската академия на науките през 1860 г. Батерията не само доставя по-мощен заряд от предишните батерии, но потокът от електрони може да бъде обърнат, за да презареди батерията от външен електрически източник. Дори днес стандартната 12V автомобилна батерия в превозни средства, задвижвани с газ, е оловно-киселинна батерия.

Източник: iStock

илюстративни изображения

1881: Camille Faure изобретява по-лека, по-дълготрайна батерия

Акумулаторната батерия на Планте е технология, променяща играта, но неговите оригинални оловно-киселинни батерии са твърде големи и тежки за по-ранните автомобили. Истинският пробив за електрическите превозни средства беше много по-лека и по-малка версия на оловно-киселинна батерия, изобретена от Камий Форе, друг френски химик. Неговото гениално нововъведение е да покрие оловните плочи на батерията си със сулфати, което значително подобрява ефективността им. Батериите на Форе са били достатъчно малки и достатъчно мощни, за да могат да се монтират няколко в електрическа количка, без да натежават. Уилсън отбелязва, че френският патент на Форе е подаден почти едновременно с подобно изобретение на американския изобретател Чарлз Буш - доказателство, че хората по света нетърпеливо преследват иновациите в електричеството и моторизацията.

1883: Първи електрически автомобил?

Изобретяването на първия автомобил обикновено се приписва на Карл Бенц, който подава патент за своята триколесна, задвижвана с бензин моторна кола през 1886 г. Но Уилсън твърди, че електрическо превозно средство, от френски производител на карети, може да е било с три години по-рано от това на Бенц.

Шарл Жанто е познат като парижки производител на каляски и бизнес партньор на Камий Форе. Още през 1881 г. Jeantaud започва да експериментира с леките оловно-киселинни батерии на Faure за захранване на изработени по поръчка бъгита.

Според сведения Жанто създава и продава своите електрически "бъгита" още през 1883 г., три години преди първата кола Бенц да излезе по улиците на Германия. Изобретението на Jeantaud може да е било пренебрегнато, защото първите масово произведени превозни средства с марката Jeantaud (Жанто) се появяват едва през 1893 г.

Източник: iStock

илюстративни изображения

1893: Първата електрическа кола, показана в Америка

Световният панаир в Чикаго през 1893 г. се проведе след Световното изложение в Париж през 1889 г., където тълпи се стичат на изложби на някои от първите моторизирани превозни средства в света. Но именно на събитието в Чикаго през 1893 г., известно като Световната колумбийска изложба, американците за пръв път видяха бъдещето на транспорта. И един автомобил от тях беше електрически.

Уилям Морисън е шотландски имигрант, който се установява в Де Мойн, Айова, през 1880 г. Той е химик по образование и се увлича по електричеството и батериите. Морисън сам разработи своя собствена батерия. През 1887 г. той използва батерията, за да построи първия си прототип на автомобил, карета, построена от Des Moines Buggy Company с електрически двигател, който задвижва само едно колело.

Морисън демонстрира актуализирана версия на своето електрическо бъги на панаира през 1893 г.

Източник: iStock

илюстративни изображения

1894: Първият електрически автомобил с регенеративно спиране

Луи Антоан Кригер е съвременник на Шарл Жанто във Франция. Подобно на Жанто, той се опитва да намери пазар за моторни карети без коне в Париж, особено за таксита.

Кригере електроинженер (нова професия по онова време) и строи свой собствен двигател за постоянен ток, който е монтиран на предната ос на каретата и задвижва двете предни колела. Невероятно, но двигателят на може да презарежда електрическата си батерия чрез регенеративно спиране - технология, която се появява в съвременните хибридни и електрически автомобили едва век по-късно.

1897: Електрическите таксита идват в Ню Йорк

Електрическите и хибридните таксита са често срещана гледка в големите градове днес, но преди повече от 100 години е имало напълно електрически таксита за богатите нюйоркчани.

Изобретателите са Педро Салом и Хенри Морис от Филаделфия. Първата им електрическа кола е с име Electrobat ("прилеп"). Оригиналният Electrobat е повече като танк, отколкото автомобил, тежи почти 2 тона.

Електрическите таксита може да са се превърнали в процъфтяващ бизнес в началото на века, но Electric Vehicle Company се поддаде на алчността и лошото управление.