Пандемията от коронавирус оказа негативно влияния върху множество индустрии и сред засегнатите все още е сватбената индустрия. Продължаващият мораториум върху големи събирания и настояване за социално дистанциране принуждава много двойки отлагат церемониите си, докато други се задоволяват с по-малки приеми.

Но една компания предлага алтернатива на банкетните зали на бъдещите младоженци под формата на частен самолет. Air Charter Service предлага изживяване, която осигурява социално дистанцирано, наречено "Сватба в небето" с двучасови полети до никъде, разказва Business Insider.

Ценовите пакети започват от 18 000 долара, но варират в зависимост от размера на самолета с опции за 16-местен самолет и 6-местен, всеки със свои предимства в зависимост от това каква да бъде сватбата.

Във всеки пакет включват автомобил с шофьор до и от летището, избрано от двойката, избор на шампанско, персонализирани сватбени услуги.

Уникалната услуга идва на фона упадъка на авиационната индустрия, която пренасочва фокуса си към пътуванията за отдих.

Един от пакетите "Ultimate Wedding in the Sky" започва от впечатляващите 28 000 долара. Той включва 2-часов полет с частен самолет с голяма кабина, коятo може да побере до 16 души, в случай че допълнителни членове на сватбеното тържество също искат да полетят.

За тези, които желаят по-скромно събитие има и пакет "Just the Two of Us", който ще струва на младоженците 180 000 долара.