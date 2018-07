В училище ни учиха (поне преди 20 години), че трябва да се трудим усилено, за да постигнем добри резултати. Работи здраво, изкарвай повече, стани богат... Да де, ама някак си тази рецепта за успех, като че ли не проработи (предвид на текущото ми положение).

И това е така, защото това е само половината от цялата истина, според Рик Еделман, основател и изпълнителен директор на Edelman Financial Services, една от водещите финансово-консултантски компании в САЩ и автор на книгата "Истината за вашето бъдеще: Паричният наръчник, от който се нуждаете сега, по-късно и много по-късно". (The Truth About Your Future: The Money Guide You Need Now, Later, and Much Later.")

"Ако всичко което правите в живота си е да работите наистина усилено, никога няма да забогатеете. Защото не е достатъчно само да работите здраво, за да изкарвате пари, част от които да заделяте настрани", коментира Еделман в наскорошно интервю за финансова медия.

Според него, за да подсигурите бъдещата си финансова независимост, трябва "наравно с усилената работа" да работите "умно".

И по-специално да инвестирате... Нещо, което определено няма да се хареса на много от българите като концепция.

Еделман дава като пример аналогията с играта "Монополи". Ако просто хвърляте заровете и прибирате заплатите си, която да съхранявате, със сигурност ще бъдете "разгромен" от вашия опонент, който инвестира в доходоносни имоти, коментира Еделман.

Това, според финансовия експерт, не е много далеч от истината. В крайна сметка най-големите финансови награди идват от "умната работа". Това е да се възползвате от сложната лихва, за да могат спестяванията ви да се увеличават с времето.

"Никога няма да достигнете до финансов успех, ако слагате средствата си в банкова сметка, или в държавни облигации, или друг род продукти с фиксиран доход", смята Еделман. Този тип сметки, често носят доходност от под 1%.

Вместо това, трябва да гледате към фондовия пазар, който е с историческа норма на възвращаемост от 10% от 20-те години на миналия век. "Това наистина е много лесно да се прави и можете да го правите и да генерирате доход в рамките на 6, 7, 8 и дори 9%", според специалиста.

Да инвестирате, разбира се не означава, че трябва да рискувате всичко. "Можете да правите това без да поемате големи рискове, или пък да ви отнема прекалено много време", смята още Еделман. "Всичко което трябва да направите е да построите правилен инвестиционен микс, с използването на ниско-разходни индексни фондове, или взаимни фондове".

Друг основен проблем за хората е, че често не харесват работата си. А когато не харесват това, което правят, те не са мотивирани да го правят по-добре, по-усилено и по-ефективно.

Този род хора, просто гледат да отидат на работа и да свършат минимален обем от нея, за да не са полагали особено усилия за нещо, което правят само заради парите.

Да работите само за пари, не е добър вариант. Истината е, че богатите хора са забогатели, защото никога не са работили за пари. Те не са предпочитали да им се плаща за отработено време, а за резултати и положени усилия.

Разбира се често много хора нямат възможност да работят това, което харесват, защото то не е достатъчно доходоносно, или пък не може да се превърне в бизнес, или постоянен източник на доходи.

Тези хора се определят като "затворници", завързани със златни белезници. Или казано по друг начин, получават много високо възнаграждение, за това което правят, макар и да не го харесват.

Изследвания сочи, че над 60% от "затворниците" са със заплата над средната за страната в която работят. За сравнение само 48% от тези, които харесват работата си са със заплащане над средното.

Проблемът е, че тези хора, които са заседнали на работата си, прехвърлят това си поведение и върху останалите аспекти на живота си - в семейството и към приятелите си. "Затворниците", обикновено получават много повече отколкото биха получавали, ако се захванат с това, което наистина им харесва.

Според проучването, налице е правопропорционална връзка между времето, в което сте работили в една компания и вероятността да станете "затворник", става ясно още от изследването.