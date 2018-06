Apple Inc. е съвсем близо до получаването на първата партида OLED екрани от южнокорейската LG Display Co., пише Bloomberg, цитирайки свои източници. Това е ключова стъпка за американската компания, която иска да намали цената на iPhone, както и зависимостта си от Samsung Electronics Co.

Първоначалният обем ще бъде между 2 и 4 милиона екрана - малък брой спрямо продажбите на Apple, тъй като LG все още се опитва да забърза производството. Въпреки това доставката ще бъде факт, а това означава, че компанията от Купертино ще има възможност да предоговори цените със Samsung, която досега бе единственият доставчик на компонента, използван в iPhone X. Екранът е и сред главните причини моделът да струва $1 000.

Успешна сделка във времето ще помогне и на Apple, и на LG, която има нужда от свеж източник на средства, след като цените на LCD екраните се срина.

Първите екрани от LG ще бъдат използвани в един от новите модели iPhone, подготвяни за тази есен. Доставката трябва да мине през две степени на одобрение, като първата ще е през юли. През есента Apple ще представи три нови модела iPhone, като два от тях ще са с OLED екрани.