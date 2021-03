Две групи за защита на правата на потребителите призоваха Федералната комисия по търговията да разследва дали приложения на Google, брандирани като "одобрени от преподавателите", събират неправомерно лични данни на децата без знанието на родителите им, за да им изпращат реклами, предаде Reuters.

Доказателствата, които двете организации Campaign for Commercial-Free Childhood и Center for Digital Democracy прилагат са доклади от три независими изследователски институции, базиращи се върху изследвания, проведени от юни миналата година до сега. Според правозащитните групи те недвусмислено показват, че образователните приложения изпращат индивидуални данни на трети страни.

Така може да се окаже, че приложенията, рекламирани от Google, може да нарушават Закона за защита на онлайн поверителността на децата (COPPA).

"Надяваме се в случая Федералната комисия за търговията и Google да достигнат до споразумение, в което Google Play ще бъде принудено да спазва собствените си изисквания за разработчиците на приложения", каза председателят на Campaign for Commercial-Free Childhood Ангела Кембъл.

В отговор на това, от Alphabet, компанията майка на Google, отговориха шаблонно, че са "отдадени на осигуряването на позитивна и безопасна среда за децата и семействата" и че "ще продължим да приоритизираме защитата на децата на нашите платформи".

За да покажат, че някои приложения са безопасни за децата, от Google ги представят като "фамилни" или като "одобрени от учителите". Последният статус се постига чрез анкети на преподаватели, в които те оценяват доколко апликациите са подходящи за определена възраст, качеството на преживяването, което осигуряват, обогатяването и удоволствието за децата (което е изключително странно да се определя от учителите).

Това не е първото дело, което двете организации водят срещу Google. През 2018 г. те също подадоха жалби за това, че приложенията в Google Play не спазват изискванията на самата платформа и на закона.