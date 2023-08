Американският университет в България (АУБ) назначи д-р Марги Енсин за президент на акредитираното в САЩ и ЕС висше учебно заведение, чиято мисия е да образова демократични граждани за лидерство, служба на обществото и личен и професионален успех. Университетът играе решаваща роля за формирането на етичните и демократични лидери на бъдещето в България и в региона.

"Много се радвам, че ще работим с такъв опитен администратор и световноизвестен учен като Марги Енсин", заяви председателят на Настоятелството на АУБ Майкъл Марвин. "Изключителният опит на д-р Енсин от предишните ѝ три поста като президент на висши училища я поставя в уникална позиция да ръководи университета през този ключов етап от неговото развитие. С непоколебима увереност в нейното лидерство вярвам, че ще достигнем нови висоти и успешно ще осъществим амбициозния си 5-годишен стратегически план за въздействие и растеж."

Д-р Марги Енсин разполага с богат опит на ръководни позиции. Тя е вдъхновяващ лидер, доказан професионалист по набиране на средства и изключителен комуникатор. Била е президент на колежа "Дикинсън" в САЩ и на Американския университет в Нигерия (AUN) в щата Адамава. Преди да се присъедини към АУБ, тя е президент на Международния университет на Съединените щати в Африка (USIU-A) в Найроби, Кения. Под нейно ръководство USIU-A отбелязва значителен ръст в броя на записаните студенти и набирането на средства, както и възход на иновациите и ангажираността на общността.

"За мен е чест да бъда новият президент на АУБ в такъв важен момент за университета. Очаквам с нетърпение да работя активно с всички преподаватели, студенти и служители, за да утвърдя решаващата роля на висшето училище в страната и в региона", заяви д-р Енсин.

Настоящият президент на АУБ, д-р Дейвид Р. Еванс, обяви, че ще се завърне в САЩ след края на мандата си на 31 август. "Бих искал да изразя сърдечната си благодарност към д-р Еванс за изключителния му принос към университета", каза Майкъл Марвин. "В продължение на четири години той се превърна в обичана и много уважавана фигура сред цялата университетска общност. Сред безбройните значими постижения по време на президентството на д-р Еванс са неговите забележителни ръководни умения по време на глобалната криза, причинена от COVID-19, осигуряването на безопасността и благополучието на цялата общност на университета и изграждането на една по-силна и по-единна институция. Нещо повече, под негово ръководство станахме свидетели на значителния успех в усилията на университета за набиране на средства и на съществени подобрения в академичната програма както в Благоевград, така и в София. "

Новият президент д-р Енсин ще встъпи в длъжност на 1 септември 2023 г.

ЗА Д-Р МАРГИ ЕНСИН:

Д-р Марги Енсин ще бъде десетият президент на Американския университет в България (АУБ). Тя се присъединява към АУБ, след като е била президент на Международния университет на Съединените щати в Африка (USIU-A). Разположен в Найроби, Кения, USIU-A, с приблизително 6000 студенти, е един от най-многоликите университети на континента със своите студенти от над 64 държави. Университетът е акредитиран както в Кения, така и в Съединените щати. Д-р Енсин ръководи разработването на нов стратегически план и реорганизация, увеличава приема на студенти и набирането на средства, стимулира ангажираността на възпитаниците и насърчава академичните иновации и гражданските инициативи.

Преди това д-р Енсин е заемала позицията на президент в други два университета: "Дикинсън Колидж" в Съединените щати и в Американския университет в Нигерия (AUN) в щата Адамава.

Тя е 29-ият президент на колежа "Дикинсън", който е основан през 1783 г. и е първият колеж, създаден в новите Съединени американски щати. "Дикинсън" е признат за лидер в областта на глобалното образование, устойчивото развитие и гражданската ангажираност. Под ръководството на д-р Енсин "Дикинсън" става първият колеж, който получава два пъти наградата на сенатор Пол Саймън за цялостна интернационализация, а учебното заведение задълбочава ангажимента си за гражданска ангажираност, като създава Център за гражданско обучение и действие с безвъзмездна помощ, отпусната от фондация "Андрю У. Мелън".

Д-р Енсин е дългогодишен застъпник на идеята за свързване на обучението с ангажираност към общността. В продължение на осем години тя е президент на AUN, университет за развитие на Африка, където ръководи и Инициативата за мир в Адамава (API). Тази организация успешно се противопостави на радикалната ислямистка секта "Боко Харам" в Североизточна Нигерия чрез овластяване на младежи, образование и хуманитарна помощ за 300 000 бежанци. API също така е начело на усилията за спасяване на отвлечените в Чибок студенти в AUN.

Д-р Енсин е уважаван учен в областта на развитието, африканистиката и благодарение на опита си в Руанда, също по въпросите на геноцида, управлението и демокрацията. Автор и редактор е на шест книги, сред които "Руанда: история, надежда и сблъсък с геноцида. Дехуманизация, отричане и стратегии за превенция". Името ѝ личи сред редакторите на неотдавнашния специален брой на Peace Review, посветен на религията във войната и мира в Африка, а наскоро стана съавтор на книгата "Транзакционна радио инструкция: подобряване на резултатите от образованието на деца в конфликтни зони". Нейната книга "Заеми от частни банки за развиващите се страни: модел на кредитиране чрез изкуствен интелект" е иновативна работа, в която се използва изкуствен интелект в социалните науки. В Нигерия тя създава университетски център на Premium Times, голям онлайн вестник, посветен на развитието и демокрацията.

Д-р Енсин изнася презентации на Световния икономически форум, по време на срещите на държавните глави на Общността на нациите, пред Фондацията на търговската камара на САЩ и Американския съвет по образование. Докладвала е пред Конгреса на САЩ по въпросите за глобалното образование, международните отношения и чуждестранната помощ.

Д-р Енсин многократно дава интервюта за BBC и CNN, а нейни статии са публикувани в The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, The Hill, The Chronicle of Higher Education, Inside Higher Ed, The Army Times, The Huffington Post, Hechinger Report и др.

Нейната забележителна кариера на преподавател и академичен администратор я отвежда в Колумбийския университет, университета "Джорджтаун", университета "Тулейн" и Тихоокеанския университет, където е била декан на Факултета по международни изследвания и заместник-ректор, преди да поеме първия си президентски пост.

Д-р Енсин получава бакалавърска степен от "Ню Колидж" във Флорида и докторска степен по международна политическа икономика от университета на Мериленд с дисертация на тема "Изкуствен интелект и икономика". Тя е изключително горда с дъщеря си, Катрин Аронсън-Енсин, която завършва докторантурата си през 2022 г. и понастоящем е заместник-директор на отдел "Изследвания и оценка" в организацията Jumpstart for Young Children.