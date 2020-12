Пуснатият по кината през 2018 г. The Grinch е коледният филм, спечелил сърцата на най-много зрители по света. С приходи от $512,3 млн. само за две години, лентата на Universal с гласа на Бенедикт Къмбърбач е коледният филм с най-високи приходи в историята, сочи класация на Statista.

Home Alone, коледната класика от 1990 г., е на втора позиция. Маколи Кълкин и компания носят $476,7 млн. На трета и четвърта позиция са продължението на Home Alone и How The Grinch Stole Christmas от 2000 г.

Най-успешният филм, излязъл по кината около Коледа, е Catch Me If You Can с Леонарод ДиКаприо. От 25 декември 2002 г. той печели $352,1 млн.