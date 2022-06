Световният производител International Armored Group представя новата си бойна машина на пехотата РИЛА 8x8 за първи път в България.

Различните конфигурации на РИЛА 8x8, както и други модели бронирани автомобили на IAG, ще се произвеждат и в България. През април компанията обяви, че ще инвестира най-малко 20 милиона лева в завод в Индустриална зона - Бургас, с площ от 150 000 кв. м. Ще има над 300 служители, като се очаква основното производствено хале да е завършено през 2024 г. IAG ще стартира и програми за практическо обучение на специалисти.

Неотдавна пред Money.bg инициаторът и инвеститор зад това начинание е д-р Антон Стефов съобщи, че IAG започва с производство на машини за банковата индустрия, а след това с машини за персонална, защита, за специалните части, полицията и за военните.

Бронираният автомобил се предлагат в няколко конфигурации, като първите две са А и Б. Машините са от ново поколение, с характеристики, които могат да се надграждат. Модулният корпус на автомобила представлява многофункционална платформа, в която могат да се интегрират различни видове оборудване за нуждите на армията. Разполага и с балистични защити по стандартите на НАТО.

Всички конфигурации на РИЛА 8x8 са с независимо окачване, което им дава възможност за бързо и плавно придвижване по неравни терени. Задвижват се от турбо дизелов двигател, с нисък разход на гориво, като достигат максимална скорост от 100 км/ч и имат запас от ход не по малко от 700 км. Брутното тегло на РИЛА 8x8 Б, демонстрирана на изложението Хемус, е 26 тона, а на РИЛА 8x8 А е 27 тона.

Машините преодоляват наклон при изкачване 60% и страничен наклон 30%. Конструирани са с автоматична трансмисия и двустепенна раздатъчна кутия. И двете модификации работят с 24V електрическа система със 180 Ah батерия и 28V 90 Ah алтернатор. В тях има вграден интегриран дисплей за управление на електрониката, а в случай на пожар са подсигурени с автоматично гасене. РИЛА 8x8 побира до единадесет души екипаж, като машините са проектирани така, че да осигурят удобно и безопасно пътуване. Преносими са с железопътен, морски и въздушен транспорт.

Освен РИЛА 8х8 Б, на изложението Хемус 2022 International Armored Group представя и тактическото превозно средство РИЛА 4x4 MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) и бронетранспортьора Jaws.

РИЛА 4x4 MRAP е сред първите бронирани автомобили, тествани в България по стандартите на НАТО, съвместно с нидерландската сертифицираща лаборатория TNO. Той може да бъде надграден с полицейско или военно оборудване на купола, включително с въртящ се на 360° модул с оръжие, автоматична оръжейна станция с дистанционно управление, системи за термовизионни камери за наблюдение, гранатомети, затъмняващи светлини и много други. РИЛА 4х4 работи с 24V електрическа система и има възможност за независимо окачване. Побира екипаж от 10 души.

Optional roof escape hatch, turret & gun ports and much more

Бронетранспортьорът Jaws се предлага в различни конфигурации, с дизелов или бензинов двигател, с автоматична или ръчна трансмисия, с ляв или с десен волан. Оборудван е със система за интелигентно 4х4 задвижване.Подходящ е за офроуд терени. Автомобилът може да се надгради с военно оборудване - с брониран купол и оръжейна система, както и с балистична и минна защита. Позволява лесна поддръжка и ремонт. Побира 8 души.

IAG е сред световните лидери в отбранителния сектор, с портфолио от над 150 модела бронирани автомобили, включително за организации като ООН, НАТО, страни от ЕС. Компанията има производствени бази и в САЩ, ОАЕ и Турция, както и филиали в още редица държави. Голяма част от машините на IAG имат най-високо ниво на балистична сертификация BRV 2009 VR7, както и NATO STANAG 4569. Основател и собственик на IAG е д-р Антон Стефов.