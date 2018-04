Китайската ZTE Corp. премина в контраатака и заяви, че решението на американското правителство да въведе 7-годишна забрана за покупка на компоненти от САЩ е "изключително нечестно" и "неприемливо".

Базираният в Шънджън производител на комуникационно оборудване - вторият най-голям в страната след Huawei, заяви, че ще защитава правата си по съдебен ред, без да уточнява какви конкретни мерки ще предприеме.

В официално изявление, публикувано на нейната интернет страница, компанията твърди, че забраната "не само поставя под жестока опасност оцеляването на ZTE, но и вреди на интересите на всички партньори на ZTE, включително голям брой американски компании".

Случаят "налива масло в огъня" в отношенията между Китай и САЩ. ZTE разчита на доставки от Qualcomm Inc, Micron Technology Inc., Lumentum Holdings Inc и Acacia Communications Inc. Забраната дори може да накара компанията да спре да използва операционната система Android на своите смартфони.

Акциите ѝ на борсите в Шънджън и Хонконг са спряни от търговия.