Heineken NV купува $3,1 милиарда дял в най-големият производител на бира в Китай, търсейки начин да се пребори с конкурента Anheuser-Busch InBev на конкурентния пазар, пише Bloomberg.

Холандската компания ще плати 24,4 милиарда хонконгски долара в най-голямата бирена сделка в страната за 40% от компанията-майка на China Resources Beer Holdings Co., производител на най-добре продаващия се бранд Snow. Ходът дава на Heineken присъствие и мрежа за дистрибуция на пазар, който все повече предпочита по-ексклузивни напитки, но се доказа и като доста предизвикателен за чуждестранни играчи - от Asahi Group Holdings Ltd. до Carlsberg A/S.

Поднебесната империя е най-големият пазар за бира в света - и става все по-привлекателен, след като замогналите се китайци предпочитат по-скъпи и вносни питиета. Пазарът все още е доминиран от по-достъпни китайски бири, очаква се, че до четири години делът на по-скъпите ще се увеличи рязко и ще достигне $106 милиарда годишно.

"Невъзможно е за Heineken да получи значителен пазарен дял в Китай сама", смята Барни Ву, анализатор в Guotai Junan Securities Co. "Тя изпусна шанса, който други конкуренти като AB InBev имаха и се възползваха, за да станат лидери на пазара".

Дейностите на Heineken в страната ще бъдат комбинирани с тези на China Resources Beer, а холандската компания ще даде лиценз за бранда си на китайската компания за дълъг период.

Тенденцията китайците да избират по-скъпи бири би трябвало да е в ползва на чуждестраните производители, чийто продукти традиционно се смятат за по-качествени. Компаниите обаче не успява да увеличат пазарния си дял в страната, в която изграждането на достатъчно голяма дистрибуционна мрежа отнема години.

Anheuser-Busch InBev успя обаче да завземе добър дял в премиум пазара, докато междувременно изкупува и местни крафт пивоварни. От друга страна Heineken има едва 0,5% през 2017 година, а една от причините е именно липсата на дистрибуционна мрежа.

Китайският пазар на бира се е свил със седем процента от 2012 година насам, но пък се повиши с 42 процента в стойност, показват данни на Euromonitor International.