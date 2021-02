Източник: Nothing

Карл Пей, един от съоснователите на OnePlus и доскоро мениджър в компанията, е придобил бранда Essential, съобщават световни медии, поставяйки под въпрос добавената стойност от сделката.

Пей основа стартъпа Nothing след като напусна производителя на телефони OnePlus в края на миналата година. Засега плановете за развитие на новата компания не са известни — знае се единствено, че тя подготвя собствени безжични слушалки и "други умни устройства" през 2021 г.

Essential, която бе основана от Анди Рубин, един от четиримата "бащи на операционната система Android", спря работа в началото на 2020 г. след тежък провал с първия и единствен телефон, който пусна на пазара.

Придобиването е било осъществено на 6 януари 2021 г., преди официалното представяне на Nothing. Сделката включва всички търговски марки, логото и други.

Не е ясно какво Пей планира да прави с марката Essential, чиято репутация може да бъде определена като опетнена. През 2018 г. The New York Times описа обвинения за сексуален тормоз срещу Рубин. Ако Nothing планира да пусне телефон, купуването на марката Essential е опасен залог с наследството на стартъпа на Рубин.

Essential тръгна с амбициозната цел да се изправи срещу гигантите Apple и Samsung, които доминират пазара през последните години. Китайската интернет компания Tencent и американската Amazon бяха сред инвеститорите, които подкрепиха производството с общо $300 милиона през 2017 г.

Компанията бързо стана популярна именно заради своя основател. Рубин бе собственик на Android преди да продаде цялото дружество на Google през 2005 г.

Телефонът PH-1 нямаше особено голям успех заради лошото представяне на вградената камера, както и заради проблеми с осъществяването на телефонни разговори и работата на екрана. Първоначалната цена бе 699 долара, като по-късно бе намалена с 200 долара.