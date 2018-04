Японските компании са напът да изпреварят китайските в размера на сключените чуждестранни сделки за първи път от шест години насам, пише Bloomberg.

Търсенето на нов начин за постигане на растеж в японските компании движи чуждестранните покупки в момента, в който най-големите китайките дружества се изправят срещу нови проверки от регулаторните органи и правила, които ограничават инвестициите зад граница. От началото на годината японските дружества са съобщили за придобивания на стойност 26,9 милиарда долара, сравнено с едва 16,5 милиарда долара от китайските купувачи.

Най-смелият пример дойде миналата седмица, когато Takeda Pharmaceutical Co. заяви, че обмисля да придобие конкурента си Shire Plc. Ако такава сделка се случи, общата стойност на придобиванията ще надмине 91 милиарда долара, базирано на сегашната оценка на базираната във Великобритания компанията.

Fujifilm Holdings Corp. започна първа през януари, когато се съгласи да купи Xerox Corp. в сделка, която създава компании с годишни продажби от 18 милиарда долара.

И докато в Япония обмислят мегасделки, китайските конгломерати HNA Group Co. и CEFC China Energy Co. започнаха да разпродават активите си. Регулаторите пък установиха контрол върху Anbang Insurance Group Co., собственикът на нюйоркския хотел Waldorf Astoria.