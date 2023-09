Икономиката на еврозоната ще расте по-бавно от прогнозираното през тази година, според Европейската комисия. Причината е, че потребителското търсене намалява от висока инфлация и най-голямата икономика Германия изпада в рецесия през годината.

В междинните прогнози за брутния вътрешен продукт и инфлацията на петте най-големи икономики в еврозоната Комисията посочва, че БВП на еврозоната ще нарасне с 0,8% през 2023 г. и с 1,3% през 2024 г. срещу прогнози от 1,1% и 1,6% съответно направени през май.

В доклада си Комисията посочва, че ще има "забавяне на икономическата активност през лятото и следващите месеци, ще станем свидетели на затихваща инерция в услугите, въпреки силния туристически сезон в много части на Европа", цитирано от Daily sabah.

Всичко това идва въпреки намаляващите цени на енергията и изключително силния пазар на труда, на който се наблюдават рекордно ниски нива на безработица, както и продължаващо увеличаване на заетостта и увеличаващи се заплати.

Прогнозата за растеж за целия ЕС също е намалена за 2023 г. до 0,8% от по-ранна прогноза от около 1%. Ръстът в ЕС ще бъде малко по-висок през следващата година- 1,4%, според прогнозите.

Най-голямата икономика в Европа ще се свие с 0,4% тази година, прогнозира Комисията. И през следващата година ръстът на икономиката ще бъде по-бавен - 1,1% вместо очакваните по-рано 1,4%. Германия е изправена пред рецесия в индустриалния сектор и слаб износ, като и двата фактора имат значително въздействие върху цялата икономика.

Международният валутен фонд (МВФ) вече прогнозира, че Германия ще бъде единствената голяма развита икономика, която ще се свие през 2023 г.

Други две големи икономики в ЕС обаче ще растат по-бързо от очакваното по-рано през 2023 г. - Франция и Испания със съответно 1% и 2,2% растеж, вместо наблюдаваните преди 0,7% и 1,9%.

Упоритата инфлация

Комисията прогнозира потребителска инфлация в еврозоната от 5,6% през 2023 г. и 2,9% през 2024 г., и двете доста над целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%.

ЕЦБ повишава лихвите от средата на 2022 г., за да спре рекордния ръст на цените, фактор, който прави кредитите по-скъпи.

От ЕЦБ тази седмица трябва да решат дали да повишат отново разходите по заемите или да прекратят кампанията.