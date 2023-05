Китай е станал най-големият износител на автомобили в света, след като изпревари Япония през първите три месеца на годината. По официални данни, публикувани от General administration of customs of the people's republic of China страната е изнесла 1,07 милиона превозни средства през първите три месеца на 2023-а, което е с 58% повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., цитирани от CNN.

Износът на превозни средства от Япония възлиза на 954 185 броя за периода, което е повишение с 6% на годишна база.

Едно обяснение за бума при износа на Китай е огромния интерес в търсенето на електрически коли и продажбите в Русия. Миналата година Китай изпревари Германия и стана вторият по големина износител на автомобили в света.

Според Главната митническа администрация на Китай страната е изнесла 3,2 милиона превозни средства през 2022 г., а Германия - 2,6 милиона.

Износът на Китай на нови plug-in автомобили през първото тримесечие, се е увеличил с над 90% в сравнение с година по-рано.

Китайското подразделение на Tesla и автомобилната компания SAIC, която държи марки като MG и BYD, са сред най-големите износители в Китай.

Производителят на електрически автомобили на Tesla има огромен производствен завод в Шанхай, като производството от него отива за Япония и Европа. Gigafactory на Tesla има производствен капацитет от 1,25 милиона превозни средства годишно и компанията планира да увеличи капацитета. Миналия месец започна производството на спортни автомобили Model Y за износ в Канада.

Китай отбеляза и скок на износа за Русия от началото на войната в Украйна, на фона на търговски санкции към Москва. Миналата година китайските производители на автомобили като Geely, Chery и Great Wall, отбелязаха скок на пазарния си дял в Русия, след като Volkswagen и Toyota, оставиха бизнеса си в страната.