Владимир Путин се опитва да притисне богатия елит на Русия, за да увеличи военните разходи. Това твърди каза мозъчен тръст. Според анализатори това е знак, че Путин е готов за възможна война с НАТО.

Президентът Владимир Путин се готви да принуди богатия елит на Русия да финансира бъдещ конфликта според мозъчния тръст.

Американският мозъчен тръст The Institute for the Study of War привлече вниманието към две неотдавнашни речи, в които Путин изрази критика към богатите лоялисти, които са гръбнакът на неговата власт, цитирано от Business Insider.

На среща на 19 март с лидери от долната камара на Федералното събрание, Путин изложи приоритетите за новия си мандат на власт. Той призова служителите да "действат в интерес на държавата, вместо на корпорации или партии".

Преди около месец пред Съвета на федерацията на Русия, Путин заяви, че "личностите, които са "напълнили джобовете си" през 90-те години на миналия век" и които са сред сегашните олигарси, не са истинският елит. По думите му действителният елит "са работници и военнослужещи, доказали своята лоялност към Русия".

След началото на войната в Украйна на Русия САЩ се насочиха към активите на богати лоялни привърженици на страната в поредица от санкции. Но руската икономика успя да устои на най-лошите последици от войната в Украйна и лоялността на богатите поддръжници на Путин като цяло се запази.

Някои членове на руския бизнес елит се изказаха критично за войната в Украйна, страхувайки се от последиците за руската икономика и общество. Но от началото й досега мнозина са се примирили с положението и продължаващото управление на Путин.

Министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу обяви планове тази седмица за масово разширяване на руските въоръжени сили чрез създаване на две нови армии.

Анализаторите казват, че Русия разширява военното си присъствие в северозападната част на страната, близо до границите с балтийските съюзници на НАТО.

"Няколко финансови, икономически и военни показатели предполагат, че Русия се готви за широкомащабен конвенционален конфликт с НАТО, вероятно в по-кратък срок от това, което някои западни анализатори първоначално предполагаха", заявява ISW.