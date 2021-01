Световната банка изтъкна, че световната икономика се е свила с 4,3% през 2020 г., което я прави четвъртата най-лоша глобална рецесия през последните 150 години, поради коронавируса и мерките за блокиране на икономиките, става ясно от доклад на институцията, цитиран от Hurriyet.

Прогнозата е, че световната икономика ще се възстанови през 2021 г., като нaрасне с 4% и с още 3,8% през 2022 г.

"Предвид безпрецедентния характер на пандемията, перспективите за световната икономика са несигурни", се казва в доклада. "Независимо от това, нивото на глобалния БВП през 2021 г. се очаква да бъде 5,3% под прогнозите преди пандемията - или около 4,7 трилиона долара."

Очаква се напредналите икономики да растат по-бавно през 2021 и 2022 г. в сравнение с развиващите се пазари и развиващите се икономики. Институцията очаква развитите икономики да отчитат покачване от 3,3% и 3,5% през 2021 и 2022 г., докато прогнозите са 5% и 4,2% ръст за развиващите се страни.

Обаче Световната банка ревизира прогнозата си за динамиката на брутния вътрешен продукт на Турция за 2020 г., става ясно от нейния доклад за глобалните икономически перспективи, публикуван на 5 януари, предаде Hurriyet.

Международната финансова институция изчислява, че турската икономика всъщност е отчела растеж от 0,5% през 2020 г. При предишната си прогноза от юни миналата година тя очакваше свиване от 3,8%. Причината е "значителното нарастване на кредитите", се казва в доклада.

Очакванията са, че Турция ще нарасне с 4,5% през 2021 г. спрямо предишните очаквания за растеж от 5%.

"Перспективите бяха понижени заради рязкото увеличаване на новите случаи на COVID-19, по-слабият от очакваното международен туризъм и по-строгата от очакваното парична политика тежат върху възстановяването", се казва в доклада.

Очаква се да се наблюдава 5% ръст през 2022 г.

"Въпреки повишаването на основния лихвен процент, лирата достигна нови дъна спрямо щатския долар, което подкопа балансите и ограничи възможностите за допълнителни антициклични политически отговори", се казва в съобщението.