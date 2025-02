Все повече икономисти предупреждават, че светът е на прага на дългова криза, която може да продължи през следващото десетилетие и да завърши с тежки последици. Такова предупреждение направи икономистът Артър Лафер още през миналата година, когато глобалният дълг достигна рекордните 307,4 трилиона долара.

Оттогава насам световният дълг продължава да расте с тревожни темпове. Популистките политики, прилагани от много развити страни, включително САЩ, не вдъхват особена надежда за справяне с този проблем.

Както икономиките с високи доходи, така и развиващите се пазари отбелязват рязко нарастване на дълговите си нива. През последното десетилетие глобалният дълг се е увеличил със 100 трилиона долара (близо 50%), подпомогнат от средата на високи лихвени проценти.

"Предвиждам, че следващите 10 години ще бъдат Десетилетието на дълга. Глобалният дълг достига своя връх, а това няма да завърши добре", заяви Лафер, президент на инвестиционната компания Laffer Tengler Investments.

Като процент от глобалния БВП, дългът вече е 336%, в сравнение със средните 110% за развитите икономики и 35% за нововъзникващите пазари през 2012 г. През четвъртото тримесечие на 2022 г. този показател беше 334%, според доклад на Института за международни финанси.

Според изчисленията около 100 държави ще бъдат принудени да намалят разходите за ключова социална инфраструктура, включително здравеопазване, образование и социална защита, за да покриват плащанията по дълга.

"Държавите, които подобрят фискалната си стабилност, могат да привлекат работна ръка, капитал и инвестиции, докато тези, които не успеят, ще загубят таланти и приходи", коментира Лафер. Той добавя, че някои нововъзникващи икономики може да изпаднат във фалит, а големи държави, които не се справят с дълговите си проблеми, рискуват бавна "фискална смърт".

Развитите икономики като САЩ, Великобритания, Япония и Франция са отговорни за над 80% от новия дълг през последната година. Сред нововъзникващите пазари Китай, Индия и Бразилия бележат най-голям ръст.

Предупрежденията на Рей Далио

Рей Далио, основател на най-големия хедж фонд в света Bridgewater Associates, също предупреждава за рисковете от дългова криза в САЩ и други страни. Според него без сериозни реформи високите лихвени проценти ще ударят финансовите пазари, недвижимите имоти и икономиката като цяло.

Далио, който проучва дълговите кризи през последните 100 години, смята, че настоящата ситуация напомня на цикъл, който неизбежно води до финансова нестабилност. В предстоящата си книга "How Countries Go Broke: Principles for Navigating the Big Debt Cycle" той анализира моделите на натрупване на дълг и възможните механизми за управление на подобни кризи.

"Пазарът на облигации в САЩ определя условията за всички класове активи и пазари. Кредитът е като кръвообращението в икономиката, но когато дългът се натрупва прекомерно, той блокира нормалното функциониране на системата", обяснява Далио.

Той посочва, че ако държавите не започнат да решават проблема с нарастващия дълг сега, възможностите за спасение в бъдеще ще бъдат значително ограничени.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на финансови активи.