Най-голямата система за съхранение на енергия от батерии в континентална Европа наскоро заработи в Белгия, заменяйки стар генератор от Втората световна война, използван от 50-те години на миналия век.

Системата се състои от 40 инсталации на Telsa или т.нар. Megapacks и ще има общ капацитет от 100 MWh., съобщи insideevs.com.

Това е поредната система за съхранение на енергия чрез батерии в Европа, инсталирана от Tesla. През ноември компанията стартира система с капацитет от 196 MWh в Обединеното кралство - тази е най-голямата в Европа.

Новата система ще осигури капацитет за още повече възобновяема енергия към мрежата, като същевременно нивата на шум и замърсяване ще бъдат намалени.

Според The Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) това е първият от трите нови подобни съоръжения, които ще бъдат пуснати в Белгия до края на годината.

Изглежда, че Tesla ускорява внедряването на своята система за съхранение на енергия от литиево-йонни батерии в Европа, но тези системи все още са много по-малки от някои от внедрените или изгражданите в САЩ.

Cиcтeмитe зa cъxpaнeниe нa eнepгия чpeз бaтepии cъxpaнявaт eлeĸтpичecтвo, гeнepиpaнo oт възoбнoвяeми изтoчници ĸaтo вятъpни тypбини и coлapни cъopъжeния и щe ce изпoлзвaт в мoмeнти нa пpeĸaлeнo гoлямo тъpceнe нa eнepгия.

Изграждането на тези съоръжения обикновено е като страничен бизнес към производството на батерии за електрически превозни средства и е идеален ход от компанията, защото позволи на Tesla да се възползва от мащаба на гигафабриката.

Съоръженията за съхранение на чиста енергия се имат за основен елемент за разширяване на дела на възобновяемите енергийни източници, при които производството на енергия не е съвсем сигурно и постоянно.

Осигуряването на чиста електроенергия за електрически превозни средства изисква мащабно внедряване на подобни батерийни системи, както за поддържане на възобновяеми енергийни източници, така и за големи станции за бързо зареждане.

Всъщност скорошен доклад на електрическата и газова компания National Grid показа, че бързото нарастване на използването на електрически превозни средства по света ще изисква модернизирани електрически мрежи, които да се справят с търсенето. До 2035 г. една станция за зареждане може да се нуждае от толкова енергия, колкото голям стадион или малък град, според анализа.