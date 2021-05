Живеем в ера, напълно трансформирана от технологиите. Днес технологичните компании държат ключа към бъдещето. Технологиите бързо се превръщат в ключов играч в основни области като образование, здравеопазване, комуникации, търговия на дребно, ресторанти и отдих.

През последните 12 месеца фондът за технологичния сектор, който измерва ефективността на технологичните акции в S&P 500, се представи по-добре от по-широкия пазар с обща възвращаемост от 51.88%. Това побеждава общата възвращаемост на индекса Russell 1000 на по-малките компании от 49.24%.

Дан Айвс от Wedbush Securities наскоро заяви, че технологичните акции все още имат потенциал за нарастване от около 25% до 30% средно за останалата част от годината. Технологичните акции се представят по-слабо в началото на тази година, с приблизително повишение от 6.98%, измерено от индекса на информационните технологии на S&P 500.

През 2020 г. зависимостта от големите технологии бързо нарасна, тъй като фирмите и потребителите, в среда на пандемия, се насочиха към софтуер и услуги за изчислителни облаци, видео стрийминг и онлайн пазаруване.

Facebook например регистрира малко над 3 милиарда потребители месечно във всичките си комуникационни платформи. 98% от общите приходи на Facebook идват от реклама. През април Wedbush инициира покритие на акциите с рейтинг "неутрален" и целева цена оt 355 долара. Тъй като Facebook стои зад нарастващите платформи като Instagram и WhatsApp, потокът от приходи на компанията е силно диверсифициран.

Alphabet Inc. е друга технологична акция, която ще бъде в полза на дългосрочните инвеститори. Alphabet отчита ръст в рекламата, облака, приложенията за смартфони, както и в няколко други бизнес сегмента, които притежава. Google Cloud и Vodafone Group Plc наскоро обявиха своето шестгодишно партньорство, предназначено да помогне за въвеждането на нова цифрова услуга и продукти за всички клиенти на Vodafone по целия свят. Evercore ISI наскоро инициира покритие на акциите и го оцени с рейтинг "Превъзхожда". Целевата цел е определена на 2 525 долара.

Друга технологична акция, която си струва да се разгледа от дългосрочните инвеститори, е Twitter, Inc. (NYSE: TWTR), място за новини за милиони хора, включително известни журналисти и политици. Wedbush наскоро определи ценова цел от 75 долара за книжата на компанията. Акциите на Twitter наскоро загубиха част от стойността си, дори след като компанията публикува силни резултати за първото тримесечие. Загубите обаче се компенсираха от новината, че Elliott Investment Management на Пол Сингър е купила акции в Twitter на стойност 200 милиона долара след спада на печалбите и планира да продължи да купува акции. Според Bloomberg Elliott е казал на клиентите си, че продажбата на Twitter е прекалена.

Ето и някои технологични компании, които попадат в портфейлите на водещи институционални инвеститори:

DoorDash, Inc. (NYSE: DASH)

Брой фондове с позиции в компанията: 38

DoorDash, Inc. (NYSE: DASH) е базирана в САЩ онлайн платформа за поръчка и доставка на храна. Това е една от най-добрите технологични акции за закупуване в дългосрочен план, тъй като бизнесът с доставка на храна набира все по-голяма сила по време на пандемията. Все повече хора избират да поръчват храна, отколкото да посещават ресторанти по време на огнището, и тази тенденция може да е тук, за да остане дори след като вирусната заплаха бъде потушена.

Друга причина, поради която DoorDash може да бъде страхотна покупка в момента, е фактът, че търси възможности за разширяване на своите услуги на европейския пазар чрез потенциални придобивания. DoorDash, наскоро обяви сътрудничество с Walgreens Boots Alliance (WBA.O) за доставки в същия ден в САЩ.

DoorDash разкри в своите финансови отчети за четвъртото тримесечие на 2020 г., че приходите й през тримесечието са били 970 млн. долара, което е значително подобрение спрямо приходите от 298 млн. долара генерирани през четвъртото тримесечие на 2019 г. Въпреки това, тя отчита 312 млн. долара нетна загуба или 2.67 долара на акция през Q4 2020, в сравнение със 134 милиона или 3.05 на акция нетна загуба през Q4 2019.

Twilio Inc. (NYSE: TWLO)

Брой хеджфондове с позиции в компанията: 94

Twilio Inc. (NYSE: TWLO) е платформа за комуникация в облак, която също така позволява на разработчиците на софтуер и инженерите програмно да получават и осъществяват повиквания, да получават и изпращат текстове, както и да изпълняват няколко други функции чрез своите API за интернет услуги.

Twilio през март купи водещата комуникационна платформа в Индия, ValueFirst, с цел да се възползва от индийския пазар, който бързо се разраства всяка година. През изминалата фискална година ValueFirst обработи над 42 милиарда текстове, което ги превърна в най-големия агрегатор на съобщения в Индия. Twilio Inc., през април 2020 г., също откри офис за научноизследователска и развойна дейност в Бенгалуру, Южна Индия.

През март Twilio Inc. инвестира 750 милиона долара в Syniverse, компания за маркетинг на мобилни съобщения, собственост на The Carlyle Group Inc. Съгласно споразумението Syniverse ще маршрутизира, обработва и доставя съобщения от лице до лице и от клиенти и оператори на мобилни мрежи на Twilio.

Twilio Inc. (NYSE: TWLO) заема 29-то място в списъка на Insider Monkey с 30-те най-популярни акции сред хедж фондовете.

Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH)

Брой хедж фондове с позиции в компанията: 72

Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) е технологична и интернет компания, която едновременно притежава и поддържа най-голямото портфолио от онлайн услуги за запознанства, включително Hinge, OKCupid, Meetic, Match.com, Tinder и OurTime.

Компанията лесно надмина прогнозите за Q1 и видя двуцифрени печалби от абонати. Общите приходи на компанията са около 667.6 милиона долара, скок от 22.6%. Имаше здравословен растеж от марките, които не са Tinder. Налице бяха 189 милиона щатски долара оперативен доход, което е с 38% повече. Наблюдава се и 12% увеличение на средните абонати до малко над 11 милиона, както и 9% увеличение на ARPU, което е 0.64 долара.

Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) е надграден в BTIG с ценова цел от 175 долара. Evercore ISI също инициира покритие на акциите с рейтинг "Превъзходство" и ценова цел от 180 долара.Подобно на Facebook, Inc, Alphabet и Twitter, Match Group също процъфтява в разгара на пандемията.

Пазарът на онлайн запознанства е нараснал в САЩ, от едноцифрен процент нови взаимоотношения през 2000-те години до около четиридесет процента днес, според Pew Research Center, независима организация за социални изследвания. Адресният пазар на компанията е голям. В САЩ има около 50 милиона необвързани на възраст под 40 години и има 600 милиона в световен мащаб, които имат смартфони.

Match Group в момента има само 11 милиона абонати, които плащат в световен мащаб. Тъй като стигмата към онлайн запознанствата намалява в световен мащаб, абонатите и използването на платформите на компанията трябва да продължат да нарастват.

Въпреки че харчи малко за реклама, потребителската и абонатната база на компанията нараства. С разширяването на тази база нейният мрежов ефект се засилва. След като Match Group, Inc. спечели нов абонат, има ясна продължителност на живота при много малко допълнителни разходи. Тази допълнителна рентабилност дава възможност за широк оперативен марж и силен свободен паричен поток. Заслужава да се отбележи, че най-голямата цена за придобиване на нов абонат е таксата за магазина за приложения. Тази такса може да намалее през следващите пет години.Този завиден бизнес модел е увеличил печалбата с 30% годишно през последните пет години. Експертите вярват, че този растеж е устойчив за следващото половин десетилетие и може би по-дълго. И накрая, предвид ниските допълнителни разходи на Match за обслужване на допълнителен абонат и доказаната му способност да въвежда услуги с по-висока цена, възможно е Match да бъде относително защитен от всякакви негативни инфлационни ефекти и всякакви съпътстващи по-високи разходи."

Pinterest, Inc. (NYSE: PINS)

Брой хедж фондове с дялове в компанията: 95

Pinterest е доставчик на услуги за социални медии и споделяне на изображения, който позволява на потребителите както да запазват, така и да откриват информация в мрежата.През първото тримесечие на 2021 г. Pinterest отбеляза 78% увеличение на приходите на годишна база до 485 милиона долара. За второто тримесечие се очаква приходите да нараснат със 105% на годишна база. Глобалният ARPU за първото тримесечие беше 1.04 долара, което е ръст от 34% на годишна база, докато международният ARPU скочи с 91% до 0.26 долара.За да отговори на непрекъснато нарастващото глобално потребителско търсене и да помогне на търговците по целия свят да предлагат лесно своите услуги и продукти онлайн, Pinterest разшири партньорството си със Shopify до 27 нови държави.Pinterest бързо се превръща в основна социална медийна платформа като Facebook, Twitter и Match Group.

Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT)

Брой хедж фондове с позиции в компанията: 48

Spotify Technology е доставчик на услуги за стрийминг на музика, който предлага услуги, без реклами, и безплатна музика за абонати. Компанията увеличава цените си в различни региони, включително плановете Family и Duo във Великобритания и Европа. Тя също така повиши семейните планове в САЩ до 15.99 на месец от 14.99 на месец. Като част от новата си инициатива Project Boombox, Facebook ще позволи на потребителите си да слушат музика, хоствана на Spotify.

Акциите на Spotify наскоро бяха надградени до "Купи" от "Задръж" в Pivotal Research с ценова цел от 340 долара. Анди Уерквиц, анализатор в Jefferies, също инициира покритие на Spotify с ценова цел от 360 долара.В писмото си за инвеститори за четвъртото тримесечие на 2020 г. Guardian Fund каза, че са придобили позиция в Spotify Technology, защото вярват, че компанията има дълга писта за растеж.

"При текущата цена на акциите Spotify по същество представлява само част от стойността, която те ще могат да отключат на нарастващия пазар на аудио развлечения. Ключът за Spotify е да промени базата с променливи разходи в база с фиксирана цена, точно както Netflix. Тъй като пазарният дял на големите марки, измерен чрез ежедневните часове на ангажираност намалява, Spotify ще може да коригира своя бизнес модел и да създаде огромен оперативен лост, което означава, че рентабилността ще расте по-бързо от разходите", коментираха от Guardian.

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM)

Брой хедж фондове с позиция в компанията: 59

Zoom Video Communications е комуникационна технологична компания, която предоставя онлайн чат и услуги за видео-телефония чрез софтуерни платформи, базирани на облак.

На 19 април Zoom Video Communications обяви ново начинание за фонд Zoom Apps Fund на стойност 100 милиона долара, което е предназначено да засили растежа в екосистемата на интеграциите на Zoom, приложенията на платформата за разработчици на хардуер. Портфолио компаниите ще получат първоначални инвестиции между 250 000 и 2.5 милиона долара за изграждане на решения, които ще станат основни в начина, по който клиентите на Zoom се срещат, комуникират и си сътрудничат.

За четвъртото тримесечие общите приходи на Zoom възлизат на 882.5 милиона щатски долара, което е ръст от 369% на годишна база, докато общите приходи за 2021 година са 2 651.4 милиона долара, или ръст от 326% на годишна база.

Twitter, Inc. (NYSE: TWTR)

Брой хедж фондове с дял в компанията: 78

Twitter е един от най-добрите избори сред технологичните акции за дългосрочно закупуване, според експертите. През първото тримесечие компанията е реализирала приходи от 1.04 млрд. долара, което е с 28% повече на годишна база. Докладите сочат, че Фондът Elliott Management на Пол Сингър е добавил акции на стойност 200 милиона долара в Twitter. Съобщава се, че Кати Ууд също е увеличила дела си в Twitter, като е закупила 468 256 акции чрез Ark Next Generation Internet ETF и 843 194 акции чрез Ark Innovation ETF. Общата стойност на покупката е 72.4 милиона долара.

Snap Inc. (NYSE: SNAP)

Брой хедж фондове с позиции в компанията: 63

Snap е американска компания за социални медии, която стои зад Bitmoji, Spectacles и Snapchat.CFRA надстрои акциите до "Задръж" от "Продавай", след като компанията публикува оптимистични резултати за първото тримесечие. Коригираната загуба за периода достигна 0 цента, докато Уолстрийт очакваше загуба от 6 цента. Приходите за периода достигнаха 770 милиона долара срещу 743.8 милиона долара очаквания. Глобалният дневен брой активни потребители е 280 милиона срещу 274.62 милиона, изчислени от Wall Street.

Snap, известен със своето приложение за снимки и съобщения Snapchat само за мобилни устройства, има голяма и нарастваща потребителска база (249 милиона DAU), която е изключително ангажирана, отваря Snapchat над 30 пъти всеки ден и създава средно над 4 милиарда Snaps-а на ден.

Освен това, с по-малко от 3 милиарда щатски долара приходи от ставки и ARPU, което е около 1/2 от приходите на Twitter и 1/3 от тези Facebook, Snap трябва да може по-добре да монетизира своята аудитория в бъдеще, тъй като продължава да създава повече услуги - съдържание, инструменти за рекламиране, игри и разработчици."

Facebook, Inc. (NASDAQ: FB)

Брой хедж фондове с позиция в компанията: 242

Facebook е собственик на Facebook.com, Instagram, WhatsApp и няколко други компании. На 4 май 2021 г. Facebook заяви, че сега има седем милиона платени абонати в инструментариума си Workplace. Това е увеличение с 40% спрямо предходната година. Приходите на Facebook за първото тримесечие възлязоха на 26.17 млрд. долара срещу очаквания за 23.67 млрд. долара. Печалбата на акция през тримесечието достигна 3.30 долара за акция, надминавайки прогнозите на Уолстрийт за 2.37 долара. Ежедневните и месечните активни потребители са съответно 1.88 млрд. и 2.85 млрд. Truist Securities повиши ценовата си цел за акциите на Facebook на 400 долара от 350 долара. JMP Securities също повиши ценовата си цел до 395 долара от 355 долара, наричайки акцията "задължителна собственост" за реклама.

Към края на четвъртото тримесечие в базата данни на Insider Monkey имаше 242 хедж фонда, които държаха дялове във Facebook, в сравнение с 230 фонда през третото тримесечие. SB Management, с 12 милиона акции във FB, е най-големият акционер в компанията.

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)

Брой хедж фондове с дялове в компанията: 179

Alphabet е една от най-добрите технологични акции за дългосрочно закупуване, тъй като компанията работи по няколко дългосрочни проекта, освен че е лидер на рекламния пазар.

През първото тримесечие продажбите на реклами от Google са се увеличили с около 32% на годишна база, докато продажбите в облака са се увеличили с 45.7% на годишна база. Миналия месец главният изпълнителен директор на Alphabet Сундар Пичай продаде 3000 акции на компанията за 2279.93 долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на финансовите пазари