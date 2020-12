И британският политически лидер Найджъл Фараж се присъедини в кохортата на експертите, препоръчващи биткойн в условията на пандемия, предаде Cointelegraph. В интервю пред Southbank Investment Research той е посочил, че криптовалутата е "ултимативната инвестиция срещу затварянето на икономиката".

В интервюто Фараж също осмя "смешните пари" на правителството, които то продължава да печата по време на пандемията с невероятна скорост, и стигна до заключението, че е "от решаващо значение" хората да се насочат криптовалутата.

Затова той започна цяла поредица от лекции, която ще обучава зрителите как да купуват криптовалута и да я съхраняват - Fortune & Freedom. Фараж, който е бивш търговец на суровини, казва на своите читатели, че след като са си осигурили политическа свобода чрез Брекзит, е време те да си върнат парите и съдбата в ръцете си.

Освен видеокаста си, Фараж издаде книга, наречена Crypto Revolution: Bitcoin, Cryptocurrencies and the Future of Money, публикувана също от Southbank Investment Research.

Така основният играч зад Брекзит се присъединява към лагера, според който политиките на централните банки само ще подринат икономиките чрез унищожаване на покупателната способност на валутите. Моментът за това едва ли е случайно избран, като се има предвид, че Великобритания преминава през най-тежката криза за последните 300 години.