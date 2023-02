Най-големият държавен пенсионен фонд в САЩ по отношение на активите, промени значително своя инвестиционния си портфейл.

Фондът California Public Employees' Retirement System (CalPERS) увеличи инвестициите си в ценните книжа на Apple Inc., Tesla Inc. и Walt Disney Co., като същевременно продаде около една пета от дела си в Walmart Inc. през четвъртото тримесечие на 2022 година. Това показват данни, предоставени от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), съобщи Интерфакс.

Обемът на активите под управление на CalPERS е около 460 милиарда долара.

Фондът през последното тримесечие на миналата година, придоби 8 милиона акции на Apple, увеличавайки ги до 43 милиона акции. Цените на акциите на производителя на iPhone през 2022 г. паднаха с 27%, докато индексът S&P 500 се понижи с 19%. От началото на тази година обаче, акциите са поскъпнали с 16%, докато индексът е нараснал с 6,5%.

Междувременно акциите на Tesla вече скочиха с 60% от началото на годината, след срив от 65% през 2022 година. Фондът CalPERS придоби 675 683 броя акции на Tesla през последното тримесечие, увеличавайки ги до 6,4 милиона акции в края на 2022 година.

Фондът също така закупи допълнителни 1,4 милиона акции на Disney през четвъртото тримесечие на миналата година, увеличавайки ги до 5,5 милиона акции. Цените на акциите на Disney паднаха с 44% през 2022 г., но са поскъпнали с 24% от началото на тази година.

На свой ред, акциите на Walmart (най-голямата търговска верига в САЩ и в света) през 2022 г. паднаха само с 2%, а от началото на тази година вече са поскъпнали с 1,4%. Въпреки това, CalPERS продаде 1,9 милиона акции на Walmart, намалявайки броя им в портфейла си до 7,2 милиона в края на миналата година.