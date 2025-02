Добавянето на експозиция далеч от "Великолепната седморка" може да намали риска на вашия портфейл и можете да спечелите високи доходи от дивиденти в същото време. Инвеститорите от САЩ трябва да добавят експозиция извън САЩ, ако искат наистина диверсифицирани портфейли.

Претеглянето на S&P 500 по пазарна капитализация доведе до малък брой компании, съставляващи почти една трета от индекса - и тези няколко акции са склонни да се движат нагоре и надолу заедно. Има различни начини американските инвеститори да намалят тази концентрация у дома, но защо да не добавите известна експозиция към икономики извън САЩ, като същевременно печелите атрактивни дивиденти?

Един борсово търгуван фонд, който може да бъде привлекателен за инвеститори, притеснени от концентрацията и волатилността на пазара в САЩ, е Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF, който проследява индекс на акциите в развитите икономики извън САЩ.

Джеф Силвърман, ръководител на консултантските решения за Franklin Templeton Investment Solutions, обясни стратегията на фонда по време на интервю за MarketWatch.

Волатилност и концентрация на S&P 500

Неотдавнашното увеличение на нестабилността на фондовия пазар е резултат от политически съобщения от президента Доналд Тръмп, които могат да се променят всеки ден. Видяхме това в понеделник, когато рязкото ранно понижение на акциите в САЩ беше смекчено с течение на деня, след като САЩ сключиха временни споразумения с Мексико и Канада за забавяне на планираните от Тръмп 25% мита с поне месец.

Друг скорошен пример беше предоставен от пазара на 27 януари, когато акциите на Nvidia Corp. паднаха със 17% след новината, че китайска компания, наречена DeepSeek, е разработила конкурентна технология за изкуствен интелект на много по-ниска цена от приложения с по-висок профил като ChatGPT на OpenAI. Поне за една търговска сесия инвеститорите станаха загрижени за пътя на растеж на Nvidia, тъй като компанията доминира на пазара за графични процесори, инсталирани от центрове за данни, за да поддържат изграждането на AI-инфраструктура.

Това са само два примера за ежедневна волатилност, но може да са важни за инвеститорите, които не искат да бъдат прекалено изложени на типа спад, който видяхме през 2022 г., когато S&P 500 падна с 18,1%, докато секторът на информационните технологии на индекса загуби 28,2%.

Индексният фонд SPY проследява S&P 500, като държи всички 500 акции. Но групата от технологични компании на Великолепната седморка - Apple Inc., Microsoft Corp., Nvidia, Amazon.com, Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. и Tesla Inc. - съставлява 32,4% от портфолиото на SPY, по последни данни.

Може би вече сте били наясно колко концентриран е S&P 500 към "Великолепната седморка". Брет Арендс има ефективен начин да обясни колко концентриран е станал индексът на САЩ с голяма капитализация.

Може да искате да продължите с известно количество експозиция към S&P 500, претеглена с ограничение. В края на краищата, неговото тегло възнаграждава инерцията на най-добре представилите се и стратегията работи много добре през последните години, с ниски разходи за индексни фондове.

Но има лесни начини за инвеститорите да се диверсифицират в рамките на S&P 500. Анализаторите от Jefferies твърдят, че равнопретегленият подход може да е подходящ за настоящите пазарни условия, които са подобни на тези, предшестващи пазарните ралита през 2013, 2017 и 2021 г. Оказва се, че през две от тези три години равнопретегленият S&P 500 се представя по-добре от капиталово претегления индекс. Можете лесно да приемете равнопретегления подход, като инвестирате в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF.

Друг начин да избегнете претеглянето на пазарната капитализация, докато все още инвестирате в рамките на S&P 500, е чрез използване на борсово търгувани фондове, които претеглят акциите според растежа или стойността на индексите S&P Dow Jones.

От друга страна, може също да искате да добавите експозиция към компании извън САЩ.

Диверсификация по география, с по-ниска волатилност и наклон към стойността

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF и вътрешният индекс, който той проследява, бяха създадени през юли 2016 г. Фондът цитира 30-дневна дивидентна доходност от от 4,70%. Тази цифра се актуализира ежемесечно и е предназначена да се използва за сравнение на доходността спрямо тази на други фондове.

Към 4 декември, последният път, когато фондът претърпя тримесечно ребалансиране, действителната дивидентна доходност на фонда беше 5,83%, каза Силвърман. Дивидентите се изплащат на тримесечие в същия ден, в който фондът е ребалансиран или възстановен въз основа на основния индекс, което се случва веднъж годишно през март.

Когато индексът на фонда бъде възстановен, екипът на Franklin Templeton използва "подход, базиран на правила", който започва с около 3400 компании в развитите пазари извън САЩ, каза Силвърман. Списъкът е стеснен с помощта на методология за точкуване, която включва оценки на печалбите, поглед назад към последователността на печалбите и анализ на способността на компаниите да поддържат изплащането на дивиденти. Резултатът също така влияе върху волатилността на цените на акциите.

Конструкцията на индекса включва и други "допълващи фактори", каза Силвърман, тъй като методологията се фокусира върху "по-високодоходни акции с по-малко улавяне на спадове".

"Ние не гледаме само на платците с високи дивиденти. Разглеждаме индустриите, в които се намират, за промени, които влияят на променливостта на приходите", каза той.

Индексът и фондът също имат лимити за избягване на свръхконцентрация в региони, държави или индустриални групи, докато отделните дялове са ограничени до 2,5% от портфейла, когато се ребалансира.

Ръководният екип на фонда също така непрекъснато прилага хеджиране на валута, докато парите постъпват във фонда, каза Силвърман. Той каза, че са направени други корекции за ограничаване на валутния риск въз основа на разликите в лихвените проценти в развитите икономики.

Той добави, че фондът е отбелязал нетен приток от над 700 милиона долара през 2024 г. Фондът има 1,7 милиарда долара активи под управление и е оценен с пет звезди (най-високата оценка) в категорията на Morningstar за чуждестранни фондове с голяма стойност.

Ето най-големите 10 холдинга (от 139) на Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF към 31 декември:

Компания Страна Див. дох. Процент портф. Nippon Telegraph & Telephone Corp. Japan 3.43% 2.60% GSK PLC Великобритания 4.42% 2.60% Roche Holding AG Switzerland 3.18% 2.52% Rio Tinto PLC Великобритания 6.93% 2.47% Canadian Imperial Bank of Commerce Canada 4.16% 2.44% Bank of Nova Scotia Канада 5.90% 2.43% Enel SpA Italy 6.22% 2.43% Shell PLC Великобритания 4.19% 2.42% Nestlé S.A. Switzerland 3.87% 2.42% TC Energy Corp. Канада 4.92% 2.38%

Източник: Franklin Templeton

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.