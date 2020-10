Huawei показа новите модели от върховата си серия Mate 40. Трите нови телефона идват най-мощния Kirin процесор досега, 66W зареждане, подобрени камери и 5G.

Новите модели са три: Mate 40, Mate 40 Pro и Mate Pro+ и използват операционната система Android. Заради ограниченията, наложени от Съединените американски щати срещу китайската компания и доставчиците ѝ, те не поддържат услугите на Google - както редица модели преди това.

По-рано Ричард Ю, директор на потребителското подразделение на технологичния гигант, пък заяви, че процесорите Kirin 9000, които бяха представени днес и се използват в Mate 40, вероятно ще са последното поколение високопроизводителни чипове, което компанията ще може да произведе.

В края на презентацията от компанията благодариха на своите потребители и партньори за подкрепата.

Какво предлагат новите Mate 40?

Най-достъпният модел е Mate 40. Цената му започва от €899 за 8GB RAM и 128GB вътрешна памет. Дисплеят му е извит и е с размер 6,5". Опреснителната честота е 90Hz, като от компанията посочиха, че са избрали да не слагат 120Hz в името на живота на батерията. Под него има четец за пръстов отпечатък.

Huawei Mate 40

Mate 40 използва процесор Kirin 9000E, който е с малко по-слаби графичен процесор от по-големите си събратя. Чипът предоставя 10% по-добра производителност от Qualcomm Snapdragon 865+, твърдят от Huawei.

Моделът разполага с три камери - широка с 50MP, ултраширока и телефото с трикратно оптично приближение. Предната камера е една с резолюция 13MP.

Батерията е с капацитет 4 200mAh, а зареждането - 40W.

Mate 40 Pro и Pro+ се различават по-трудно, като "плюс моделът" има допълнителна камера. Цените на двата модела започват от €1 199 за Mate 40 Pro (за 8GB RAM/256GB памет) и € 1 399 за Mate 40 Pro+ (12GB RAM/256GB памет).

И двата ползват идентични екрани с размер 6,76", 90Hz опреснителна честота и извити страни. Под дисплея и тук се крие сензор за пръстови отпечатъци, но благодарение на 3D сензора моделите могат да бъдат отключени и чрез лицево разпознаване. Предната камера отново е с резолюция 13MP.

Huawei Mate 40 Pro

Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ използват чипсета Kirin 9000, най-мощният от серията досега. От Huawei твърдят, че той е с 10% по-бърз от Snapdragon 865+, използван в други Android флагмани. Графичният процесор е с 52% по-бърз. В същото време Kirin 9000 обещава по-добра енергийна ефетивност.

От компанията дадоха обещание и че моделите от серията Mate 40 ще запазват производителността си за 36 месеца, като за този период спадът може да е в рамките на едва 2,5%. Досега обещанието бе за до 5% спад след 18 месеца.Батерията в двата модела е с капацитет 4 400mAh, като и двата поддържат супербързо зареждане от 66W с кабел и 50W безжично.

Камерите на Mate 40 Pro са три: 50MP широка, 20MP ултраширока и 12MP телефото с 5-кратно оптично приближение. Mate 40 Pro+ разполага и с още една 8MP камера, която има 10-кратно оптично приближение. Най-скъпият модел е оборудван и с 3D сензор.

Huawei обеща още по-добро представяне на камерите и при запис на видео, включително по-добра стабилизация.Mate 40 и Mate 40 Pro се предлагат в нов Mystic Silver цвят, който се променя в зависимост от светлината, както и в класическите бяло и черно. Те ще имат и вариант с гръб от веган кожа в жълта и зелено. Mate 40 Pro+ се предлага само в бяло и черно. И трите модела имат защита от прах и вода.

Huawei демонстрира и някои софтуерни хитрости при новите модели. И трите ще могат да бъдат управлявани без да ги докосвате чрез жестове. Не за първи път производител се опитва да наложи подобна фунция, като досега потребителите не ѝ обръщаха особено внимание.

Сензорът ще знае и кога поглеждате към телефона - и ще включва Always on Display функцията (вече Eye on Display при Mate 40) само тогава, за да пести батерия.

Моделите запазват бутоните за контрол на звука в дясната част, но силата му вече ще може да бъде контролирана и чрез виртуални бутони в лявата част. Говорейки за звук, моделите имат два говорителя, а Huawei обещава до 150% повече бас.

Huawei демонстрира и още един модел - Huawei Mate 40 RS Porsche Design, който има любопитна функция за насред пандемията - инфрачервена термокамера. Цената на модела започва от €2 295.