През 2019 година победител в категория Best Use of Search (Gaming) в престижния международен конкурс European Search Awards 2021 е българска фирма. През 2021 година имаме всички шансове отново да се поздравим с първото място, благодарение на родната компания Casino Robots, която съумя да стигне до финала на съревнованието. Попадането в Топ 3 на финалистите в категорията Best Use of Search (Gaming) е огромен успех и признание за толкова млада компания, рядко срещан досега на родния пазар.

Кои са Casino Robots?

Casino Robots е български стартъп, създаден през 2019 година като уникална по рода си онлайн интерактивна игрова платформа, предоставяща огромно разнообразие от безплатни казино игри в демо режим. Компанията дава възможност за безплатно забавление без никакъв финансов риск, без изискване за регистрация, инсталиране или сваляне на софтуер. Потребителите могат да открият прецизна селекция от безплатни казино игри в Casino Robots, сред които слотове, ротативки, покер, рулетка, блекджек, бакара, кено, бинго, хазартни игри със зарове и топчета,и игри с карти, достъпни през всеки браузър, без значение от операционната система и използваното устройство. На сайта на Casino Robots ще намерите и полезна информация. Това включва ръководства и наръчници, обхващащи техники и стратегии за увеличаване на шансовете за печалба, както и подробни ревюта на казина и букмейкъри с представени техни силни и слаби страни. Всичко това се случва в комбинация с множество ексклузивни бонус кодове, които могат да бъдат използвани за спортни залози и казино игри.

Какво представлява конкурсът European Search Awards?

European Search Awards е сред най-престижните европейски конкурси в сферата на рекламата и дигиталния маркетинг, отличаваща най-успешните агенции и компании в цяла Европа. Съдийска комисия на конкурса, избираща финалистите и победителите в три направления SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay Per Click) и Content Marketing, е съставена от експерти и авторитети в областта на дигиталния маркетинг и рекламата. Етапите, през които преминават кандидатите, включват попълване на форма за кандидатстване, детайлно Case Study със заложени цели, срокове и постигнати резултати, избор на до десет финалисти във всяка категория и обявяване на победителя, което се случва на специална церемония. Тази година церемонията по награждаването ще бъде във виртуална среда на 27 май поради пандемията, причинена от разпространението на COVID-19 и свързаните с нея ограничения.

От родната компания с гордост споделят: "За млада и прохождаща фирма като Casino Robots, достигането до финала на престижния конкурс European Search Awards 2021 е повод за гордост и значимо постижение. Щастливи сме, че за втори път в историята на конкурса България има свой финалист. Вярваме, че можем да победим, доказвайки, че българските фирми са можещи, иновативни, успешни и способни да се конкурират достойно и дори да победят известните и големи имена в бранша от целия свят."