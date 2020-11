Американската инвестиционна компания Hackman Capital Partners ще инвестира 390 млн. долара в нов вдъхновен от Холивуд комплекс в Дагенхам Източен Лондон, предава Forbes.

Фирмата притежава Culver Studios в Лос Анджелис и Silvercup Studios в Ню Йорк, където са заснемани големи филми и телевизионни продукции включително Gone With The Wind и The Sopranos. Hackman ще инвестира средствата през следващите 3 години с първия проект, който ще се снима в помещения, планирани за средата на 2022 г.

Според изчисления студиото ще създаде над 1000 работни места и ще допринесе 35 милиона паунда годишно за икономиката в Лондон.

"Днес създаваме история. Някога Дагенхам беше известен с фабрики и Ford, но в бъдеще ще бъдем еднакво известни със създаването на филми. Става въпрос за осигуряване на хиляди работни места, осигуряване на възможности за образование и обучение на местните млади и надежда на хората в тези мрачни времена", заяви ръководителят на Barking and Dagenham Council Дарън Родуел за инвестицията.

"Това е много специален момент за Дагенхам, нашата столица, и всички, които са работили усилено, за да реализират визията за въвеждане на нови филмови студия от световна класа в Източен Лондон", заяви Кметът на Лондон Садик Хан. "Това е важна инвестиция, вдъхновение за по-нататъшно развитие и ще осигури нашата позиция на световна столица за филми и телевизия. Вече виждаме, че успехът на тази индустрия ще помогне на нашата икономика да се възстанови от въздействието на пандемията и тези студия ще играят ключова роля в бъдещето на нашия град. "

Студийни инвестиции

Инвестициите в студия в Обединеното кралство се увеличават драстично преди епидемията. Comcast собственост на Sky и Universal Studios също обявиха, че ще построят студио в Северен Лондон, което ще отвори 2000 работни места.