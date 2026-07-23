Малко повече от година след като BlackPeak Capital инвестира в сръбската верига за specialty кафе Kafeterija, компанията реализира първата си сделка извън Сърбия. Веригата придобива българската Eddy's и планира да открие още 4-5 нови обекта в София до края на годината.

Както Money.bg писа през април 2025-а, след инвестицията BlackPeak Capital обяви, че България ще бъде първият пазар от регионалната експанзия на Kafeterija. Тогава от фонда посочиха, че компанията ще расте чрез комбинация от органично развитие и стратегически придобивания. Днес този план вече се реализира с първата международна сделка на веригата.

Източник: Kafeterija

Защо Eddy's?

Според главния изпълнителен директор и съосновател на Kafeterija Зоран Станоевич България е "естествената следваща стъпка" за компанията. "Eddy's е изграден бранд с лоялна клиентска база и силна пазарна позиция. Заедно ще предложим на българските клиенти това, което доказахме в Сърбия и Черна гора - качествено specialty кафе и високи стандарти на обслужване", коментира той.

По думите на управляващия съдружник в BlackPeak Capital Ивайло Господинов изборът на Eddy's не е случаен. Вместо да изгражда бизнеса си от нулата, компанията предпочита да стъпи върху вече работещ модел.

"Доста мислихме как да подходим. Предпочетохме да направим партньорство с някой, който познава пазара. Това, което Еди (бел. ред. Едгар Егиазарян, основател на Eddy's) и неговият екип са създали, най-добре ни пасва, защото ни дава основа, върху която можем да развиваме Kafeterija - екип, хора, системи и локации", коментира пред Money.bg Господинов.

По думите му това е стратегия, която компанията следва и на други пазари.

Придобиването няма да доведе до изчезването на българския бранд. Eddy's ще продължи да работи под настоящото си име, а основателят Едгар Егиазарян остава съдружник в бизнеса. Новите локации обаче ще бъдат развивани под марката Kafeterija.

"Нямаме проблем с мултибрандинга. Eddy's вече е наложен бранд и няма причина това да се променя. Съществуващите обекти ще останат под това име, а новите ще бъдат изцяло под марката Kafeterija", разкри още Ивайло Господинов.

Източник: Kafeterija

Нови обекти - още наесен

Първите нови обекти се очаква да бъдат открити още през сесента, като всички ще бъдат в София. Компанията вече работи по няколко конкретни локации. Следващата година Kafeterija планира да излезе извън столицата, като сред градовете, които разглежда, са Пловдив, Банско и Варна.

"За тази година фокусът е върху София. Имаме няколко локации, по които сме доста напреднали, така че най-вероятно през септември и октомври те ще се случат. Следващата година вече ще погледнем и извън София. Разглеждаме Пловдив, Банско, а имаме и конкретна локация във Варна, която трябва да преценим", коментира Ивайло Господинов.

Успоредно с това клиентите на Eddy's постепенно ще получат достъп до по-широка гама напитки, включително характерните за Kafeterija specialty кафета. Според Господинов новите обекти ще следват по-ясно концепцията на сръбската верига.

В момента Kafeterija управлява над 60 обекта в Сърбия и Черна гора. След инвестицията на BlackPeak Capital през 2025 г. веригата е открила 17 нови обекта и е реализирала няколко придобивания на сръбския пазар. Дългосрочната й стратегия предвижда достигане на около 120 обекта в региона и годишен оборот от €70 милиона.

Румъния като следваща стъпка

След България следващият пазар, към който компанията гледа, е Румъния, но засега без конкретен срок. Това намерение беше оповестено още преди година, но засега компанията отлага следваща стъпка заради икономическата среда.

"Иска ми се първо да организираме работата си в България и след това да погледнем по-сериозно към Румъния. В момента икономическата ситуация там не е добра - инфлацията, бюджетният дефицит и несигурността се отразяват на потребителските разходи", коментира Ивайло Господинов.