Доскоро отговорът на този въпрос изглеждаше почти очевиден. Ако човек иска да инвестира лесно, без сложни платформи, без десетки менюта и без дълъг процес по откриване на сметка, Revolut беше естественият избор. Ако обаче става дума за сериозен портфейл, активна търговия, достъп до глобални пазари, опции, фючърси, маржин и професионални инструменти, Interactive Brokers оставаше безспорният стандарт.

Двете компании изглеждаха като представители на два различни свята - едната беше символ на простотата и мобилното удобство, а другата на институционалната дълбочина. Днес тази граница вече не е толкова ясна. Новите Общи условия за търговия на Revolut, които влизат в сила от 31 юли 2026 г., не съдържат една голяма функция, която променя всичко, но показват нещо по-важно: инвестиционният бизнес на компанията е станал достатъчно значим, за да бъде структуриран, регулиран и развиван като самостоятелна платформа, а не като допълнение към банковото приложение.

Все още много хора възприемат Revolut като финтех приложение, което между другото позволява да купиш няколко акции. Това разбиране вече е остаряло. Revolut Securities Europe е лицензирано инвестиционно дружество, работещо съгласно европейската регулаторна рамка MiFID II. Клиентските активи се държат отделно от средствата на компанията, а инвестиционната дейност подлежи на контрол, правила за изпълнение на поръчките и режим за защита на инвеститорите. Това не означава, че Revolut е равностоен на всеки голям глобален брокер, но означава, че вече не може да бъде разглеждан като експериментална услуга. От регулаторна гледна точка това е истински брокер.

Въпросът вече не е дали Revolut е достатъчно сериозен, за да предлага инвестиции, а дали неговият модел е достатъчно пълен, за да замени платформи като Interactive Brokers за масовия инвеститор.

Тук започва същинското сравнение. Interactive Brokers изгражда своята инфраструктура повече от четири десетилетия и днес дава достъп до акции, ETF-и, облигации, опции, фючърси, валути, взаимни фондове и огромен набор от инструменти на над 160 пазара. Платформата предлага маржин финансиране, портфейлен маржин, къси продажби, алгоритмични поръчки, API, професионален терминал, сложни типове поръчки, анализ на риска и институционални изследвания. Това е система, създадена за инвеститор, който знае какво иска да направи и търси максимална гъвкавост.

Revolut тръгва от обратната посока. Вместо да добавя стотици функции и да очаква потребителят да се научи да ги използва, той премахва почти всяко препятствие между човека и инвестиционното решение. Сметката се отваря за минути, валутната обмяна е интегрирана, парите се прехвърлят лесно, покупките се правят през същото приложение, през което се плаща, спестява и управлява ежедневният бюджет. Това е не просто разлика в интерфейса, а различна философия. Interactive Brokers е създаден да даде на инвеститора всичко. Revolut е създаден да не му позволи да се изгуби.

Най-голямото предимство на Revolut е именно в това, че инвестирането е превърнато в част от ежедневното финансово поведение. За човек, който получава заплатата си в приложението, обменя валута, отделя средства в спестовна сметка и автоматично инвестира фиксирана сума всеки месец, процесът почти изчезва като отделна дейност. Това има огромно значение, защото дългосрочният инвестиционен резултат често зависи по-малко от това дали човек е избрал идеалния момент и повече от това дали е инвестирал последователно в продължение на години. В този смисъл Revolut не конкурира Interactive Brokers само с по-лесен интерфейс. Той се опитва да превърне дисциплината в автоматизирано поведение. Точно тук платформата може да се окаже по-полезна за средния инвеститор, отколкото по-мощен, но по-сложен брокер.

Новите Общи условия не въвеждат маржин търговия и това е важно да бъде казано ясно. Revolut остава изцяло платформа за търговия със собствени средства. Няма ливъридж, няма къси продажби, няма портфейлен маржин, няма търговия с листнати опции и няма фючърси. За активния трейдър това е съществено ограничение, защото означава, че при промяна на пазарния режим възможностите за хеджиране са минимални. Инвеститорът може да купи, да продаде или да задържи позицията си, но не може да използва защитни пут опции, да продава покрити кол опции, да скъсява индекс или да използва фючърси за контрол на риска. При Interactive Brokers всички тези инструменти са достъпни. Разликата не е козметична, а структурна. Едната платформа е подходяща за изграждане на стандартен дългосрочен портфейл, а другата позволява управление на портфейла през различни пазарни режими.

Профил на инвеститора По-подходящ избор Напълно начинаещ инвеститор Revolut Човек, който инвестира месечно в ETF Revolut Дългосрочен инвеститор в акции Revolut или Interactive Brokers Дивидентен инвеститор Зависи от размера и пазарите Инвеститор в облигации Interactive Brokers при по-голям портфейл Активен трейдър Interactive Brokers Трейдър на опции Interactive Brokers Трейдър на фючърси Interactive Brokers Инвеститор, използващ маржин Interactive Brokers Алгоритмичен или количествен трейдър Interactive Brokers Професионален портфейлен мениджър Interactive Brokers Глобален мултиактивен инвеститор Interactive Brokers

Липсата на ливъридж обаче не трябва автоматично да се възприема като слабост. За масовия инвеститор тя може да бъде и форма на защита. Огромна част от най-тежките индивидуални загуби на финансовите пазари не идват от това, че човек е купил лоша компания, а от това, че е използвал прекомерно заемни средства, продавал е на късо или е търгувал деривати без да разбира напълно риска. Revolut съзнателно остава в по-консервативна рамка. Това ограничава професионалните възможности, но същевременно намалява вероятността неопитен инвеститор да унищожи портфейла си чрез инструмент, който не разбира. За дългосрочния инвеститор, който купува акции и ETF-и с хоризонт от десет или двадесет години, този недостатък може изобщо да не се прояви.

Най-съществената практическа промяна в новите условия засяга облигациите. Revolut постепенно разширява достъпа до държавни и корпоративни емисии, което е логично на фона на възстановения интерес към фиксирания доход. След години, в които облигациите изглеждаха почти безсмислени заради близките до нулата лихви, те отново имат място в портфейлите на консервативните инвеститори. Новата структура на таксите обаче показва, че Revolut не възнамерява да третира облигациите като почти безплатен продукт. При стандартните планове комисионата е 0.25% от стойността на сделката, а при Trading Pro е 0.12%. За малка покупка това може да изглежда незначително, но при по-големи портфейли разликата спрямо Interactive Brokers започва да се натрупва. IBKR има далеч по-богат облигационен пазар, по-широк избор от емисии и обикновено по-добра икономика за по-големи сделки. Затова Revolut може да бъде удобен за човек, който иска да добави няколко облигации към портфейла си, но трудно може да замени Interactive Brokers за инвеститор, който изгражда сериозна стратегия с фиксиран доход.

Има и една по-малка, но важна промяна, която засяга начина, по който се изчерпват безплатните месечни сделки. Определени поръчки могат да бъдат отчетени към месечния лимит дори ако в крайна сметка не бъдат изпълнени. Това няма почти никакво значение за човек, който купува един ETF всеки месец, но може да стане неприятно за потребители, които често поставят, отменят и променят лимитирани поръчки. Този детайл показва, че безплатната търговия в Revolut трябва да бъде разбирана като ограничена функционална полза, а не като абсолютна липса на разходи. С увеличаването на активността инвеститорът постепенно започва да се доближава до икономиката на традиционен брокер, но без да получава същия набор от професионални инструменти.

В същото време Revolut има едно много силно предимство - инвестиционните планове. Автоматичните покупки на избрани ETF-и могат да бъдат организирани така, че да не изчерпват стандартния месечен пакет безплатни сделки и да запазят ниска себестойност за дългосрочния инвеститор. Това е важно, защото превръща платформата в изключително добър инструмент за регулярно инвестиране. За човек, който всеки месец отделя определена сума в глобален индексен фонд, Revolut предлага почти идеалната комбинация от простота, автоматизация и липса на оперативно триене. Interactive Brokers също предлага периодични инвестиции, но интерфейсът и настройките са по-малко естествени за напълно начинаещ потребител. Revolut печели не защото функцията е уникална, а защото е вградена по начин, който хората действително използват.

При валутната обмяна сравнението е по-нюансирано. Interactive Brokers остава сред най-евтините платформи за професионална валутна търговия, особено при големи суми и по-активно управление на няколко валути. Revolut обаче е много силен за обикновения инвеститор, защото валутата, банковата сметка и инвестициите са в една екосистема. За европейски потребител, който иска да купува американски акции, процесът е почти безпроблемен. Трябва обаче да се следят ограниченията по плановете, часовете за обмяна и възможните допълнителни надценки в определени моменти. И двете платформи са добри, но IBKR е по-добър за професионално управление на валутен риск, докато Revolut е по-добър за ежедневна простота.

При анализа и професионалните инструменти няма истинско равенство. Interactive Brokers предлага финансови отчети, прогнози, филтри, портфейлен анализ, измерване на риска, професионални изследвания и значително по-дълбока информация. Revolut подобрява съдържанието си и добавя собствени пазарни материали, но остава преди всичко място за изпълнение на сделки. Инвеститор, който прави самостоятелни оценки на компании, сравнява оценки, следи факторна експозиция или изгражда сложен портфейл, почти сигурно ще се нуждае от допълнителна платформа. Това не е задължително проблем, ако Revolut се използва само за изпълнение, но показва границата на продукта.

Крайният извод е, че Revolut все още не може да замени Interactive Brokers за професионалния инвеститор. Разликата в достъпа до пазари, деривати, ливъридж, типове поръчки, анализи и инструменти за управление на риска остава огромна. Ако човек търгува опции, използва фючърси, продава на късо, управлява няколко валути или изгражда глобален портфейл от различни класове активи, Interactive Brokers остава много по-силният избор. Но по-интересният въпрос е дали масовият инвеститор изобщо има нужда от всичко това. За човек, който иска да купува глобални ETF-и, качествени акции и ограничен брой облигации, да инвестира автоматично и да държи всичко в едно приложение, Revolut вече е напълно реална алтернатива.

Истинската промяна е именно тук. Revolut вече не се конкурира само с банките. Той започва да конкурира брокерите, но не като ги копира, а като променя критерия за това какво означава добра инвестиционна платформа. Interactive Brokers продава мощност и свобода. Revolut продава простота и последователност. За активния инвеститор първото е незаменимо. За масовия дългосрочен инвеститор второто може да се окаже по-ценно.

Най-разумният избор за много хора вероятно няма да бъде само едната платформа. Revolut може да се използва за автоматични месечни инвестиции, ликвидност и лесно управление на основен ETF портфейл, а Interactive Brokers за по-големи позиции, облигации, деривати и професионални стратегии. Това не е компромис, а рационално разделение на функциите. Revolut вече е достатъчно добър, за да бъде основният брокер на обикновения инвеститор. Interactive Brokers остава необходим, когато инвестирането престане да бъде просто натрупване на активи и се превърне в професионално управление на риска.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.