Почти столетие след най-тежкият военен конфликт в историята - Втората световна война, светът може да бъде изправен пред нова война, която да въвлече целия свят. 2034 г. може да постави началото на Третата световна война, а този път главните действащи сили да бъдат САЩ и Китай. Подобен сценарий предвиждат двама американски военни в новия си роман, който е художествен, но според някои експерти изглежда доста реалистично.

"2034: Роман за следващата световна война" (от англ. "2034: A Novel of the Next World War") е геополитически трилър от двама известни бивши американски военни - адмирал Джеймс Ставридис, (66 г.), бивш върховен командващ на съюзните сили на НАТО в Европа, и Елиът Акерман, (40 г.), ветеран от специалните части в Ирак и Афганистан. Двамата имат доста опит от участие в много военни конфликти, заради което и книгата им се възприема от американските политически анализатори като апокалиптична, но не и като фантастична.

Действието в книгата се развива през март 2034 г. в средата на Южнокитайско море, където американски миноносец улавя призивите на анонимен съд, погълнат от пламъци и се завтича на помощ. Пекин обаче му е заложил капан. Преследван от китайска ударна група със самолетоносач, неговата оръжейна система е неутрализирана отдалече и корабът на американските ВМС е потопен от порой от торпеда и ракети. През това време американски пилот губи контрол над своя изтребител F-35 над Ормузкия проток и е принуден да кацне в Иран. В Балтийско море руските ледоразбивачи прекъсват кабелите, захранващи интернет мрежата на източния бряг на САЩ, отрязвайки Вашингтон и Ню Йорк от останалата част на планетата. Започва Трета световна война. Резултатът, както може да се очаква, е милиони жертви и липса на победител.

Апокалиптичният роман идва на фона на световната пандемия от Covid-19, все по-обедняващите заради кризата хора и нарастващото напрежение между Вашингтон и Пекин. Истината е, че не малко военни днес са притеснени. На 9 март Сенатът на САЩ изслуша адмирал Филип С. Дейвидсън. Той заяви, че е "притеснен от ускоряването на амбицията на Китай да измести САЩ като световен лидер до 2050 г." Наблюдавайки експанзията на пекинските военни в региона, нейната "агресивност" и баланса на силите, който става "неблагоприятен" за Вашингтон, командващият американските сили в Индо-Тихоокеанския регион изчислява, че Китай може да нахлуе в Тайван "в рамките на идните шест години".

За страховете на военните допринася и призивът на генерал Сю Цзилян - номер 2 в китайските въоръжени сили, за "ускоряване на укрепването на китайските способности", за да се подготви страната за евентуална война срещу САЩ.

В момента Пекин разполага с по-голям флот от американския и играе при равни условия или почти равни в определени военни области, използва колосални средства за модернизиране на армията си. Съвсем наскоро китайското ръководство обяви увеличение от 6,8% на отбранителния бюджет на страната за 2021 г. (208 млрд. долара, срещу 740 млрд. за САЩ).

Най-големият страх на повечето американци е за едно близко бъдеще, в което САЩ се оказват една отслабнала военна сила, която взима участие в нова и страшна световна война срещу опасни и недемократични противници. Впрочем, от това навярно се страхуват и много хора в Европа. Затова можем да си пожелаем дипломацията сред т.нар. "велики сили" да бъде на преден план.