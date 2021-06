По-малко от месец преди Джеф Безос да отпътува в Космоса с Blue Origin, онлайн петиция набира скорост. До момента над 130 000 души се присъединяват към идеята Безос да не връща на Земята, след като я напусне, пише Forbes.

Петицията Change.org, озаглавена "Do not allow Jeff Bezos to return to Earth," e събрала над 134 000 подписа. Обяснението е, че: "Милиардерите не трябва да съществуват ... на земята или в космоса, но ако решат последното, те трябва да останат там".

Петицията беше публикувана преди три седмици, малко след като Безос обяви плановете си да пътува в Космоса. Той ще е първият милиардер, който посещава космическото пространство със собствения си космически кораб.

Това не е първата петиция на Change.org, в която е замесен Безос. Една от интересните петиции е тази с искане да закупи и изяде Мона Лиза, която е събрала над 15 000 подписа.

Пътуването до Космоса трябва да е приблизително 11 минути, позволявайки на пътниците да изпитат няколко минути безтегловност, след като капсулата достигне максимална височина.

От основаването на Blue Origin през 2000 г., Space Capital изчислява, че Bezos е налял над 7,5 млрд. долара в нея. Още през 2017 г. Безос заяви, че продава около 1 милиард долара на акции на Amazon годишно, за да инвестира в Blue Origin.