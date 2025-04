Tales of The Macallan Volume II направи своята премиера в България само преди дни. Бутилка от лимитираното издание беше представена на специално събитие в София и намери своя нов притежател - български колекционер, който я придоби за 186 000 лева. Но зад тази стойност не стои единствено рядко уиски, дестилирано през 1949 година, поместено в ръчно изработен кристален декантер и скрито в луксозно издание с 800 страници. Зад нея стои цяла философия - за времето, майсторството, търпението и историите, които се разгръщат между традицията и съвремието, между емоцията и стойността, между всяка глътка и легендата, която тя носи.

А един от хората, които най-умело успяват да пренесат тази философия отвъд граници, култури и пазари, е Анна Метаксас - регионален посланик на The Macallan за Източна Европа и Гърция. Нейната роля не се изчерпва с представянето на продуктите - тя превежда езика на марката, прави го разбираем, близък и вдъхновяващ за различни публики.

Говорим с нея за уискито, за хората зад него, за работата зад кулисите и за онзи свят, който се изгражда около една марка, когато тя е не просто напитка, а символ на култура, наследство и дълголетие.

Анна, можете ли накратко да ни разкажете какво всъщност представлява Вашата работа като посланик на The Macallan? Коя е най-подценяваната част от това, което правите - нещото, което хората не виждат, но е ключово?

Като член на глобалния екип по застъпничество на The Macallan, моята роля като бранд посланик е да вдъхвам живот на красивите истории, които въплъщават същността на марката - чрез незабравимите преживявания, които създаваме както за потребителите, така и за нашите партньори. Правим това, като ги потапяме в света на The Macallan и в процеса на създаване на уискито - от изключителните ни шери дъбови бъчви до естествения цвят на напитката. Повечето хора вероятно не осъзнават колко време и екипна работа се влагат в сътворяването на всички тези красиви моменти. Понякога отнема седмици, дори месеци. А ако се замислим, зад всичко, което е The Macallan днес, всъщност стоят цели 200 години, посветени на стремежа към съвършенство.

Как бихте описали философията и духа на The Macallan на хора, които тепърва се запознават с марката?

The Macallan е една от първите официално лицензирани дестилерии за уиски в Шотландия. Отдадеността на марката към създаването на изключително малцово уиски остава непроменена още от 1824 година, когато основателят на дестилерията, Александър Рийд, за първи път въвежда използването на нашите характерни, малки по обем дестилационни котли. Нашата философия започва от жълъда и завършва в чашата - като обхваща всеки етап от това пътешествие. Ние участваме активно във всеки процес - от внимателния подбор на дъбовите дървета, през изработката на нашите изключителни дъбови бъчви и подправянето им с най-добрите шери вина в Херес де ла Фронтера, до бавното и търпеливо отлежаване на нашия изискан дестилат в Шотландия.

Кое е най-впечатляващото преживяване, което сте имали, представяйки марката?

Вече шеста година сThe Macallan споделяме общо пътешествие и през този период имах възможността да преживея много от измеренията на тази забележителна марка, което прави трудно да откроя само едно. И все пак, едно от най-неочакваните преживявания изпитах миналата година в дестилерията, когато по повод 200-годишнината си The Macallan си партнира със световноизвестния Cirque du Soleil, за да представи едно незабравимо многоизмерно шоу, наречено Spirit, което разказа нашата история и връзка с природата.

Вярвате ли, че всяко уиски носи своя лична история - има ли такова, което сте преживели по-силно от другите?

Абсолютно - 200-годишният път на The Macallan е изпълнен с толкова много истории. Екипът от уиски майстори носи една изключителна и отговорна мисия - да подбира внимателно всяка бъчва, да се потапя дълбоко в архивите ни и да открива най-вълнуващите истории и личности, допринесли за уникалното наследство на марката. Такъв е случаят и с Tales of The Macallan, като всяко издание на колекцията разказва историята на един от пионерите, положили основите на бранда The Macallan. Създадено от водещия ни уиски мейкър Юън Кенеди, и дестилирано през 1949 г., Tales of The Macallan Volume II е резултат от творчески колаборации между най-добрите занаятчии и е ограничено до само 344 бутилки - една от които вече е гордо притежание на български колекционер.

Наблюдавате ли промяна в нагласите на потребителите - от консумация към колекционерство? Какво е впечатлението ви конкретно за българската публика - като вкусове, отношение към уискито и начина, по който възприемат една марка като The Macallan?

Потребителите по света все повече ценят продукти с наследство, майсторска изработка и силна история зад себе си. В България, например, наблюдаваме впечатляваща еволюция и нарастваща признателност към The Macallan. Успяхме да изградим дълбоки връзки с нашата аудитория и предоставихме възможности на хората да опитат от нашата напитка и да се потопят в уникалната ни философия за създаване на уиски и подправени с шери бъчви. Всъщност България беше една от първите страни, които посетих, когато започнах работа за бранда, и съм щастлива да бъда свидетел на все по-големия интерес, който ценителите тук влагат в посещенията на нашите специални събития, към всички новини, свързани с марката, но също и към изграждането на общност от почитатели на The Macallan.

Както споменахте, съвсем наскоро в България местен колекционер стана притежател на 1 от 344-те бутилки Tales of The Macallan Volume II. Можете ли да ни споделите какво е специалното в това лимитирано издание и с какво се отличава от предходните?

Tales of The Macallan е впечатляваща демонстрация на уникалното наследство на марката. Това е поредица от лимитирани едномалцови уискита, които отдават почит на ключовите личности в историята на The Macallan и техния принос към нашия изключителен дух.

Споделих, че през 2024 отпразнувахме 200-годишнината от създаването на марката, а представянето на това забележително уиски бе достойна почит към нашия основател, Александър Рийд, и неговия път от учител до майстор на уискито.

Александър основава дестилерията в имението Ийстър Елчийс през 1824 г. Той има твърдото убеждение, че по-малките по обем съдове за детсилация придават по-добър вкус и характер и се противопоставя на тогавашната тенденция към дестилация в по-големи обеми. Необичайно малките по обем котли и до днес са един от нашите шест стълба - и отличителна черта на новата ни дестилерия.

Изключителното едномалцово уиски от реколта 1949 е поместено в специално изработен, ръчно създаден кристален декантер Lalique и отдава почит на пътешествието на основателя Александър Рийд. Декантерът е украсен с гравюри по илюстрации на Андрю Дейвидсън, а придружаващият го том съдържа красиво илюстрирани глави от същия художник. За уникалната опаковка, The Macallan си партнира с майстори в кристала, кожата и хартията. Традиционните лондонски книговезници Shepherds, Sangorski & Sutcliffe и Zaehnsdorf, стоят зад ръчно изработена книга Tales of The Macallan Volume II, изискваща изключителни технически умения, за да бъде декантерът скрит сред 800 страници. Френската печатница Imprimerie du Marais, известна с луксозния си печат върху специална хартия и мастила, пък отпечата всяка страница с най-голяма прецизност. Така, крайният резултат е не просто уиски, а разказ, съхранен във времето. Това е мост между майсторството на миналото и вдъхновението на бъдещето.

Какво е най-важното нещо, което искате хората да отнесат със себе си, когато чуят историята на The Macallan - освен вкуса?

Историята на The Macallan е история на безрезервна отдаденост към майсторството. От създаването на уискито и подправянето на нашите бъчви с шери, до грижата за уникалната екосистема в имението The Macallan в Спейсайд и създаването на незабравими изживявания за потребителите ни по света. От 1824 година насам, стремежът към най-високо качество е в основата на всичко, което правим. И днес това се потвърждава чрез над 600 сензорни проверки, които се извършват средно за всяка чаша уиски. А за ценителите, които искат да научават първи всичко ново и важно за марката и да вникнат в ценностите, които водят нашия екип напред, бих искала да споделя уебсайта ни themacallan.com и да ги поканя да станат част от The Macallan Society.

