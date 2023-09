През 2001 г. бях на 22 години и исках да бъда милионер. Нямах връзки с богаташи или ментори, но това не ме обезсърчи. Така започва историята на Алън Кори, който е предприемач в областта на недвижимите имоти. Той е съосновател на House Money Media, компания в сектора на инвестициите в недвижими имоти и е автор на книгата "House FIRE: How to Be a Red-Hot Real Estate Millionaire With a Wealth of Time and Money to Burn."

Мъжът споделя, че вдъхновение са му били хора, които е познавал и които са имали богат живот, като дава пример с треньора му по баскетбол в детството. Според него без неговото влияние, той не би могъл да осъществи мечтите си.

"Сега съм милионер и съм постигнал всичко сам, имам 366 недвижими имоти в портфолиото си. Управлявам собствен бизнес и тренирам баскетбол в свободното си време".

Ето пет навика, за които Алън казва, че са му помогнали да направи първия си 1 милион:

1.Фокусирайте се върху силните си страни.

Алън споделя, че е научил това от треньора си по баскетбол и дава пример: "Имах най-лошия удар в отбора, но моите треньори не положиха усилия да го подобрят, защото бях страхотен в защита. Те насърчиха това и ми помогнаха да стана още по-добър. Те ме научиха, че всеки има слабости и че е нормално. ", казва той.

По-късно това му помага и в бизнеса: "За да увеличите богатството си, бъдете най-добрият, но в едно нещо. Намирането на къщи извън пазара, които хората са готови да продадат, беше мой естествен инстинкт. Фокусирах се върху това, вместо да преследвам сделки, които искат всички останали. Тази стратегия доведе до още повече сделки и възможности за работа".

2.Посветете времето си на неща, които имат значение.

Алън казва, че е с годините е научил, че истинското богатство е да посвещаваш времето си на неща, които наистина имат значение за теб. "Фокусирах се върху инвестирането в недвижими имоти и изграждането на моя бизнес, така че един ден да не ми се налага да прекарвам 40 часа седмично в офис", споделя милионерът.

Портфолиото му от имоти сега се управлява от мениджъри и има виртуален асистент.

3.Не бъдете алчни

Алчността не е условие за богат живот. Истински богатите дават каквото могат, без да очакват нищо в замяна. Дори и да сте много заети хора, винаги бъдете щедри и отделяйте на другите, тръгнали по вашите стъпки, внимание и време.

"Често давам съвети и контакти на собствениците на жилища, защото това ми дава чувство на удовлетворение и радост да мога да направя един труден процес малко по-лесен. Това доведе до много препоръки, сделки извън пазара и потенциални клиенти за моя бизнес".

4.Ценете усилията преди всичко останало

Бъдете упорити в работата и не очаквайте съвършенство на всяка цена - ако сте опитвали нови неща и не сте успели - и това е опит. Опитването отново и отново е начинът да стигнете до върха в бизнеса. Няма преки пътища.

"Създадох си репутация на човек, който ще работи и ще направи всичко възможно за клиентите си. Съсредоточаването ми върху усилията, дори и да водят до провал, ме отведе по-далеч в стремежа ми към успех, отколкото всичко друго".

5.Не важно как изглеждаш

"Чувството на моите ментори за свобода и по-спокойния подход към живота ме накара да начертая план. Не отдавам цялото си време и енергия на това как изглеждат нещата на повърхността. Вместо това инвестирам в качеството си на живот извън работата. До ден днешен все още не знам как да връзвам вратовръзка."