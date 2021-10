Богатството в Америка се концентрира във все по-малък кръг от хора. Според данни на Bloomberg средната класа притежава общо по-малко активи от най-богатият 1% от населението.

Към второто тримесечие на 2021 г. най-богатият 1% от американците са имали обща нетна стойност от 36,2 трилиона щатски долара, докато средната класа притежава 35,7 трилиона долара. Това е първият път, когато общото богатство на най-богатите надминава това на средната класа в САЩ, откакто Федералният резерв започна да проследява подобни данни (от 1989 г.).

И най-богатите, и средната класа са забогатели значително от началото на пандемията. Пакетите на правителството за социална подкрепа през последната година и половина "укрепват" средната класа, пише Business Insider.

През 2020 г. 1% от най-богатите американци са забогатели с 4 трилиона долара - повече от общият размер на богатството, което най-бедните 5% от американците притежават.

От началото на пандемията американските милиардери са добавили 1,8 трилиона долара към колективното си богатство според доклад на Institute for Policy Studies and Americans for Tax Fairness.

За типичното американско семейство забогатяването става все по-трудно през последните пет десетилетия. Джейсън Фърман, който е бивш икономист от кабинета на президента Барак Обама, установява, че от 1943 до 1973 г. типичното американско семейство ще удвоява доходите си на всеки 23 години. Но през последните пет десетилетия този срок се удължи до 100 години.

Неравенство вероятно би могло да бъде преодоляно чрез предвидените редица увеличения на данъците, насочени към най-богатите.

Анализ на Центъра за данъчна политика установява, че най-богатият 1% биха плащали по-високи данъци със средно 160 000 долара отгоре,, ако данъчният план на демократите премине, а най-заможният горните 0,1% биха плащали 1,1 милиона долара данъци.