Технологичната компания Google се изправя в съда по обвинение за незаконно събиране на лична информация от потребители. Искът е в размер на 3,2 милиарда паунда (4,29 милиарда долара), пише Bloomberg.

Групата, представляваща потребители на iPhone във Великобритания, позната като Google You Owe Us, вече наброява 4,4 милиона души. Тя твърди, че Alphabet Inc. незаконно е събирала лични данни, като е заобикаляла настройките за поверителност на Apple Inc. Тепърва потенциалните щети трябва да бъде определени, казва Google в документи, но групата иска всеки засегнат да получи по 750 паунда, ако спечелят делото. Самата технологична компания отхвърля обвиненията.

Поверителността на личните данни на потребителите е гореща тема за най-големите технологични компании в света, особено след фиаското с участие на Facebook и Cambridge Analytica, който завърши с фалит на второто дружество.

През 2015 година Apple позволи на потребителите на iPhone и iPad да инсталират програми на своите устройства, които блокират реклами на интернет страниците, като така им даде повече контрол върху това как информацията им е била събиране и използвана.

Групата твърди, че Google е използвала алгоритъм, който позволява на разработчиците да следят информацията за посетени интернет страници и да събират лична информация.