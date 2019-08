Германският производител на автомобили Daimler изглежда се е решил на кардинална промяна в своя бизнес. Производителят на Mercedes-Benz планира да произвежда камионите си в Китай във фабрика на местен партньор. Това съобщава агенция "Ройтерс", позо нанайки се на документ, с който разполага.

Планът предвижда засилване на партньорството между Daimler и китайският му джойнт-венчър партньор Beiqi Foton Co Ltd и идва месец след изкупуването на 5-процентен дял в германската компания от страна на китайската Beijing Automotive Group Co Ltd.

"Преместването на камионите с марка Mercedes-Benz е планирано отдавна и няма нищо общо със скорошното купуване на дял от страна на групата BAIC", коментира източник на "Ройтерс".

Още през 2016 година тогавашният ръководител на бизнеса с камиони в Daimler сподели пред германска медия, че компанията планира да започне произвеждането на тежките камиони Actros в Китай до края на десетилетието. Оттогава не са давани повече подробности за този план.

Според него Beijing Foton Daimler Automotive ще добави германските камиони към своята поточна линия, която се използва преди всичко за производството на камиони с марката Auman. Китайският партньор планира за отвори трета фабрика с годишен капацитет от 60 000 камиона и да увеличи капацитета на втората си на 100 000 коли годишно в сравнение с досегашните 60 000.