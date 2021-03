На фона на множеството оцеляващи бизнеси по време на пандемията, Amazon изграждаше верига за хранителни стоки. Първият магазин Amazon Fresh бе в Лос Анджелис, като отвори през септември. Тази седмица компанията отвори 11-тия си магазин, а освен това работи по поне още 28 бъдещи обекти в цялата страна. Amazon тества и технология за безкасово пазаруване, наречена "Just Walk Out", която бе създадена за магазините Go, пише Bloomberg.

Повече от десетилетие, след като навлезе в сектора, Amazon държи сравнително малка част от пазара за хранителни стоки на стойност 900 милиарда долара. Според експерти от бранша чрез Amazon Fresh компанията иска да привлече широк набор от купувачи - от такива с по-ниски доходи, които често посещават вериги като Walmart, до по-богати клиенти, които често разчитат на онлайн поръчки. Миналата година Amazon сключи сделка с голям дистрибутор на хранителни стоки SpartanNash Co.

Говорител на Amazon е потвърдил пред Bloomberg местоположенията на пет бъдещи магазина, но отказал да коментира останалите бъдещи локации.

Според анализатори отдавна се очаква Amazon да "пренесе" безкасовото пазаруване в по-големи магазини. Понастоящем компанията управлява две локации Go Grocery, по-голямата от които е около 13 000 квадратни метра - или приблизително шест пъти по-голяма от обикновен хранителен магазин. Магазините, които предвалаг основно пресни продукти са значително по-големи - с площ от 25 000 до 45 000 квадратни метра.

Колкото по-голям е магазинът, толкова по-трудно ще работят безкасовите технологии, но според Amazon последната версия на технологията "Just Walk Out" ще бъде разширена .

"Go е по-скоро експериментално решение на компанията", казва бивш служител на Amazon. "По-скоро магазините Amazon Fresh са цялостна стратегия за компанията в дългосрочен план."

Още в началото на 2019 г. стана ясно, че Amazon планира да открие десетки хранителни магазини в големи американски градове. След над две десетилетия присъствие в търговията на дребно компанията бе все по- съсредоточена върху физическите магазини. Още през 2019 г. Amazon проучва и възможността да закупи регионални вериги магазини за хранителни стоки с действащи обекти.

От 2017 г. веригата Whole Foods Market е собственост на гигантът в електронната търговия. Той беше придобит за 13,7 милиарда долара. Новите магазини вероятно няма да се конкурират директно Whole Froods и ще предлагат различни видове продукти на по-ниски цени.

В Европа?

В началото на март стана ясно, че Аmаzоn oтвapя пъpвия cи бeзĸacoв мaгaзин зa xpaнитeлни cтoĸи извън CAЩ. Зa дeбютнaтa cи компанията избира бpитaнcĸaтa cтoлицa Лoндoн. Maгaзинитe oт вepигaтa Аmаzоn Frеѕh ca дocтъпни зa потребителите чpeз мoбилнo пpилoжeниe, ĸoeтo им дaвa възмoжнocт дa влязaт в oбeĸтa, a нa излизaнe дa плaтят сметката си бекасово.

Tози тип мaгaзини мoжe дa ce oĸaжaт бъдeщeтo нa тъpгoвиятa нa дpeбнo зарадилипcaтa нa физичecĸи ĸoнтaĸт с касиер в контекста на коронакризата. Cъщecтвyвaт и пpитecнeния, ĸaтo въпросът с нeпpиĸocнoвeнocттa нa личния живoт и тexнoлoгиитe зa cлeдeнe, c ĸaĸвитo ca oбopyдвaни oбeĸтитe нa Аmаzоn.

Според aнaлизaтopът oт NВК Rеtаіl Haтaли Бepг в близĸo бъдeщe тoвa нe пpeдcтaвлявa зaплaxa зa гoлeмитe вepиги. "Cyпepмapĸeтитe имaxa няĸoлĸo гoдини дa пoдгoтвят и тecтвaт ĸoнцeпции зa бeзĸacoвo пaзapyвaнe", заяви тя, цитирана от BBC.