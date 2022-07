Руският петрол ESPO се транспортира от Приморието до Китай от китайски, турски и гръцки компании, научи Bloomberg. Те могат да спечелят около 1,6 милиона долара на един курс, а времето за пътуване е само около 5-6 дни.

Посочената сума е около три пъти по-голяма, отколкото преди началото на руската военна операция в Украйна.

По думите на търговци от бранша, тази доходоносна търговия се е превърнала в "обикновен бизнес" за корабособственици от Китай, Турция и Гърция. След началото на военната операция в Украйна и последвалите санкции, по-малко собственици на кораби са готови да транспортират руски петрол, тъй като някои от тях се опасяват да не навредят на репутацията си или да нарушат санкциите.

Наред с руската компания за превоз с танкери "Совкомфлот", една от най-активните компании, занимаващи се с транспортирането на руски петрол, е китайската Cosco Shipping Holdings, пише Bloomberg, позовавайки се на собствени данни.

Освен това, с превоз на руски петрол с танкери се занимават турските Active Shipping & Management Ltd, BEKS Ship Management & Trading SA и Dynacom Tankers Management Ltd, както и гръцките компании Avin International Ltd и Estoril Navigation Ltd.

Китай се превърна в един от основните пазари за руски енергийни ресурси, тъй като Москва се стреми да поддържа експортните доставки на фона на ограниченията, дължащи се на събитията в Украйна и последвалите санкции.