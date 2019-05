Samsung Electronics Co Ltd имат възможността да засилят позицията си на пазара на мобилни телефони, заемайки част от пазарния дял на Huawei Technologies Co Ltd, смятат от Fitch Ratings, цитирани от Reuters.

След забраната, издадена от американския президент Доналд Тръмп, редица технологични гиганти, включително Google и ARM, скъсаха връзките си с китайската компания. Загубата на достъп до Android ще удари тежко продажбите на Huawei извън Китай и това ще даде шанс на Samsung да засили доминацията си

.Рейтинговата агенция посочва още, че Apple Inc. може да е следващата жертва на търговското напрежение между Пекин и Вашингтон. Междувременно основателят на Huawei Рен Жънгфей заяви в интервю за Bloomberg, че е малко вероятно Пекин да отговорят със санкции срещу Apple. А ако го направят, той щял да бъде първият, който да се противопостави.

"Това (ограничения срещу Apple) няма да се случи, а ако се случи, ще съм първият, който ще протестира", казва той. "Apple са моят учител, те са начело. Като ученик бих ли се изправил срещу моя учител? Никога", заяви основателят и главен изпълнителен директор на Huawei.