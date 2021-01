В понеделник Twitter призна, че е извършил най-голямата кампания за цензура на платформата си, след като в рамките на малко над два дни достъпът до "над 70 хил. профила" е бил блокиран, става ясно от блог пост на компанията, озаглавен: "An update following the riots in Washington, DC".

От компанията доста иронично изтъкват, че: "Важно е да сме прозрачни относно цялата тази работа с наближаване на встъпването на избрания президент на 20 януари 2021 г."

Официалната причина за действията на Twitter e следната: "Ние ясно показахме, че ще предприемем решителни действия срещу поведение, което може да доведе до вреда извън виртуалния свят", се посочва в поста на компанията. "Предвид събитията във Вашингтон и увеличения риск от вреди, ние започнахме да блокираме за постоянно хиляди профили, които в петък следобед са споделяли основно крайно дясно съдържание."

"Изключително интересно е, че компанията не предприе никакви подобни стъпки през лятото, когато градовете в САЩ буквално горяха в резултат на насилствените протести и редовните погроми", посочват от Zero Hedge.

От Twitter изтъкват още, че профили, които са публикували или споделяли подобно съдържание, ще продължат да бъдат подлагани на ограничения по отношение на показванията им в платформата и възможностите да бъдат открити с търсачката и да бъдат препоръчвани на другите профили.

Същевременно още в четвъртък миналата седмица от компанията започна да забранява харесването, споделянето и коментирането под постове, които са маркирани за нарушаване на политиките им за граждански интегритет. Конкретни думи в Trends, които според Twitter могат да доведат до вредни действия, също започнаха да се забраняват.

Отговорът на пазарите не закъсня и в петък акциите на компанията изгубиха ударно 4 долара от стойността си до 47,15 долара за акция, след което се възстановиха леко, но само до 48,18 долара днес. Прогнозата на Bank of America е, че след тази атака срещу конкретни профили, компанията може да очаква огромен отлив на десни в САЩ, което да срине цената ѝ.