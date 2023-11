Усилията на група ръководители и инвеститори на OpenAI да възстановят Сам Алтман на ролята му на главен изпълнителен директор стигнаха до задънена улица относно състава и ролята на борда, според хора, запознати с преговорите. Решението може да дойде бързо, въпреки че преговорите са течни и продължават.

Алтман, който беше уволнен в петък, е готов да се завърне, но иска да види промени в управлението, включително отстраняването на съществуващи членове на борда, споделиха лица пред Bloomberg, пожелали анонимност, тъй като преговорите са частни. Той също така иска изявление, което го освобождава от неправомерни действия, споделят те. След като се сблъска с огромно възмущение от отстраняването му, бордът първоначално се съгласи да се оттегли, но до момента отказа да го направи официално. Директорите са се опитвали да подбират кандидати за нови директори.

Ключови лидери в OpenAI също настояват бордът да подаде оставка и да върне Алтман, каза един от източниците на Bloomberg. Списъкът включва временния изпълнителен директор Мира Мурати, главния стратегически директор Джейсън Куон и главния оперативен директор Брад Лайткап, споделя източника.

Кампанията за възстановяване на Алтман започна скоро след уволнението му в петък, когато членовете на борда, водени от главния учен на OpenAI Иля Суцкевер, уволниха Алтман и го лишиха от директорската му роля, като казаха, че "той не е бил постоянно откровен в комуникацията си с борда". Часове по-късно президентът Грег Брокман, който също беше изгонен от борда, подаде оставка в знак на протест срещу събитията от деня.

Един дългогодишен проблем, който разделяше компанията, беше стремежът на Алтман да превърне OpenAI, която започна като организация с нестопанска цел, в успешен бизнес - и колко бързо той искаше компанията да пусне продукти на пазара и да спечели клиенти. Това се натъкна на притесненията на членовете на борда относно безопасността на инструментите за изкуствен интелект, способни да генерират текст, изображения и дори компютърен код с минимални знания.

До петък бордът на компанията се състоеше от: Алтман, Брокман и Суцкевер, както и главния изпълнителен директор на Quora Inc. Адам Д'Анжело, технологичния предприемач Таша МакКоули и Хелън Тонер, директор по стратегията в Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

В неделя по обяд започнаха да се появяват намеци, че може би преговорите наближават. Алтман и Брокман се появиха в централата на OpenAI в Сан Франциско, сподели човек, запознат с казуса. В социалната мрежа X (бивш Twitter) Алтман по-късно публикува изображение на себе си в офиса на OpenAI, със значка за гост, с надпис, който гласи "за първи и последен път, когато нося такова".

Определен е краен срок до 17:00 ч. време в Сан Франциско за борда да се съобрази с исканията на Алтман и неговите поддръжници. За да го върне като главен изпълнителен директор, може да се наложи бордът да излезе с изявление, което го освобождава от неправомерни действия, според човек, близък до преговорите. Отстъпването обаче може да направи членовете на борда уязвими от правна гледна точка, добави този източник.

В допълнение към влиянието на Алтман е, че той има лоялността на няколко служители, твърдят хора, близки до него и компанията. Главните сред тях са водещи изследователи, смятани за опора на интелектуалната собственост на OpenAI и допринасящи за големите езикови модели в основата на неговия новаторски чатбот ChatGPT, споделя един от източниците на Bloomberg.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Corp. Сатя Надела играе централна роля в преговорите сред ръководителите, инвеститорите и борда, споделят източниците. Microsoft е най-големият инвеститор на OpenAI с инвестирани 13 милиарда долара.

Брет Тейлър, бившият съизпълнителен директор на Salesforce Inc., ще бъде част от новия борд, според няколко души. Друго възможно допълнение е изпълнителен директор от базираната в Редмънд, Вашингтон Microsoft, но не е ясно дали софтуерният гигант може или ще заеме място в борда поради регулаторни притеснения.

Независимо дали ще успее да се върне към OpenAI, Алтман работи усилено и по други бизнеси, включително набиране на средства за стартиране на производство на чипове и хардуерно устройство, фокусирано върху AI.

В съобщение до персонала в събота Lightcap споделя, че решението за уволнение на главния изпълнителен директор "не е взето в отговор на злоупотреба" или финансови или безопасни практики на компанията.

Изгонването на Алтман "изненада всички ни", пише Lightcap, добавяйки, че "проведохме многократни разговори с борда, за да се опитаме да разберем по-добре причините и процеса зад тяхното решение".