Bloomberg TV Bulgaria се включва в инициативата "Call for Solutions" на световния форум Bloomberg New Economy. С кампанията организаторите отправят открит призив към всички предприемачи, бизнес лидери, изследователи и различни специалисти от целия свят да споделят своите новаторски решения за глобалните обществени проблеми, пред които е изправено човечеството. "Call for Solutions" се основава на убеждението, че методи за преодоляването на тези големи предизвикателства не липсват - просто трябва да бъдат публично споделени и приложени. Bloomberg TV Bulgaria подкрепя каузата, като приканва българските новатори да участват със своите предложения. Единствената бизнес телевизия в страната ще даде допълнителна гласност на най-добрите български идеи.

Кои нови технологии могат да бъдат използвани за смекчаване на вредите от изменението на климата или за увеличаване на прозрачността на веригите за доставки? Какви иновативни процеси трябва да бъдат приложени по отношение на работните места, застрашени от изчезване заради изкуствения интелект? Bloomberg New Economy търси решения на тези и други належащи проблеми.

Предложенията трябва да бъдат в една от следните категории: търговия, технологии, климат, финанси и капиталови пазари, социално включване, урбанизация и глобално управление. От всяка категория ще бъдат избрани по едно решение и един представител. Седмината инициатори на селектираните идеи ще бъдат поканени да се присъединят към близо 500 от най-влиятелните предприемачи, технологични лидери, правителствени служители, експерти и учени от над 60 страни по време на предстоящия форум Bloomberg New Economy.

Събитието ще се проведе в периода 20-22 ноември 2019 г. в Пекин. Освен със специализиран семинар на място по време на форума, избраните решения ще получат текуща подкрепа от екипа на Bloomberg New Economy, за да могат да определят и постигнат конкретни цели през следващата година.

"През 2018 г. стартирахме платформата Bloomberg New Economy Solutions за идентифициране и справяне с критичните предизвикателства, пред които е изправена световната икономика, чрез насърчаване на сътрудничеството между лидерите от публичния и частния сектор", казва Джъстин Б. Смит, главен изпълнителен директор на Bloomberg Media.

През 2019 г. идеята се допълва с намирането на решения, които вече работят.

"В общността на New Economy участват някои от най-влиятелните лидери в света. Те ще прилагат своя експертен опит, перспектива, менторство и бизнес проницателност, за да помогнат за мащабирането и прилагането на тези решения, за изграждане на приобщаваща икономика", допълва Смит.

Крайният срок за предоставяне на предложенията е 15 август 2019 г.

За повече информация и записване: https://www.neweconomyforum.com/solutions-submission/