Чудили ли сте се къде е най-подходящото място да отгледате детето си? Ако се водите по това къде е най-добре развита системата за обществено образование, вероятно ще се спрете на САЩ. Тя заема първо място в образованието в тазгодишния доклад за най-добрите държави - Best Countries Report, който се провежда ежегодно от 2016 г. от U.S. News & World Report и Wharton School към University of Pennsylvania. Взимайки предвид обаче фактори като безопасност, равенство между половете, зелен живот, закони за семейството и правата на човека, трябва да потърсите другаде, пише CNN.

САЩ заемат 18-о място в класацията за най-добрата страна за отглеждане на деца (Best Countries for Raising Kids), изпреварени от много европейски страни. На първите три места са съответно Дания, Швеция и Норвегия, а на последно място е Казахстан. България заема 42-а позиция.

"В тези държави се забелязва тенденцията да имат щедър отпуск по бащинство и по майчинство, предлагат безплатно предучилищно образование и имат добри общи системи за обществено образование", заяви Дейдър Макфилипс, старши редактор в U.S. News & World Report.

"Област, в която САЩ много изостават е безопасността", казва тя. "По този критерий, те се нареждат на 32-а позиция, което е доста назад в списъка. Съответно това наистина се отразява на общата им оценка за отглеждане на деца."

Канада се класира на четвърто място, следвана от Нидерландия, Финландия, Швейцария, Нова Зеландия, Австралия и Австрия. Обединеното кралство е на 11-а позиция.

Общият доклад за най-добрите страни (Best Countries) оценява 73 държави по 65 различни показатели. В него Швейцария е първенец, а България заема 58-о място.

За изследването са анкетирани над 20 000 души в Америка, Азия, Европа, Близкия Изток и Африка. Те са равномерно разделени между бизнес лидери, образовани граждани, които се смятат за средна класа или по-висока и които четат или гледат новините поне четири дни в седмица, както и широката общественост, дефинирана като възрастни над 18 години, които по възраст и пол са национално представителни за демографията на държавите си.

Швейцария за четвърта поредна година печели класацията. След нея е Канада, следвана от Япония, Германия, Австралия и Обединеното кралство. САЩ са на седмо място, което е по-добро от миналата година, но все пак значително назад спрямо четвъртата позиция, която е заемала през 2016 г. Страната е назад и по ключов показател - равенство между половете, като заема 15-о място, изпреварена от скандинавските страни, Канада, Австралия и Нова Зеландия. На последно място в класацията е Ливан.