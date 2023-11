Съотношението цена-печалба е едно от най-следените от инвеститори и анализатори съотношения на финансовите пазари. И докато има много спорове в инвестиционните среди, доколко инвеститорите трябва и могат да се доверяват на това съотношение, сега ще погледнем към компаниите в световен мащаб с най-ниско подобно съотношение, в класация направена от финансовото издание Insider Monkеy.

За тази статия се използва скрининг на акции, за да се идентифицират акциите с PE съотношения над 0, но по-ниски от 15. За да се премахнат пени акции и компании с малка капитализация, които са склонни към висока волатилност, е зададено допълнително условии за пазарна капитализация над 2 милиарда долара.

Ето и кои са 20-те компании, в световен мащаб, които отговарят на това условия:

20. Daqo New Energy Corp (NYSE:DQ)

Съотношение PE към 31 октомври: 3:30

Китайската компания за слънчеви фотоволтаични системи Daqo се нарежда на 20-то място в нашия списък с акции с най-нисък коефициент на PE.

19. Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (NYSE:PBR-A)

Съотношение PE към 31 октомври: 3,07

Бразилската петролна компания Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras се нарежда на 19-то място в нашия списък на акциите с най-ниско съотношение PE. Petroleo Brasileiro наскоро заяви, че комбинираното производство на суров петрол и природен газ през третото тримесечие е скочило с около 8% на годишна база до 3,98 милиона boe/ден от проектите, които управлява.

Към края на второто тримесечие на 2023 г. 33 хедж фонда от 910 фонда, проследени от Insider Monkey, са имали дялове в нея. Най-големият акционер е GQG Partners на Раджив Джаян, който притежава дял от 2,9 милиарда долара в нея.

18. Peabody Energy Corporation (NYSE: BTU)

Съотношение PE към 31 октомври: 3,05

Peabody Energy Corporationпрез октомври публикува резултати за третото тримесечие. Приходът на акция по GAAP за периода възлиза на $0,80, като пропусна прогнозите с $0,19. Приходите през периода са намалели с 19,4% на годишна база до 1,08 милиарда долара, като пропусна прогнозите с 20 милиона долара.

17. Vermilion Energy Inc. (NYSE:VET)

Съотношение PE към 31 октомври: 3,03

Vermilion се нарежда на 17-то място в нашия списък на акциите с най-ниски коефициенти на PE. По-рано този месец Vermilion Energy публикува резултати за третото тримесечие. Приходите през тримесечието са намалели с 50,7% на годишна база до 475,53 милиона канадски долара.

Базата данни на Insider Monkey от 910 хедж фонда показва, че 14 фонда са имали дялове в компанията към края на второто тримесечие на 2023 г. Най-големият акционер във Vermilion Energy Inc. е Millennium Management с дял от 34 милиона долара в компанията.

16. Cogent Communications Holdings, Inc. (NASDAQ:CCOI)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,94

Компанията за интернет услуги Cogent Communications Holdings наскоро повиши дивидента си с 1,1%. Печалбата на акция през третото тримесечие достигна -1,20$ или доста под прогнозираната печалба. Приходите през тримесечието са се увеличили с 83,6% на годишна база до 275,43 милиона долара, отново под прогнозите с 6,73 милиона долара.

15. Stellantis N.V. (NYSE: STLA)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,93

Stellantis се нарежда на 15-то място в нашия списък. По-рано, през ноември, рейтингът на Stellantis беше повишен от Bernstein до "Outperform" от "Market Perform", след като UAW подписа предварително споразумение с автомобилните компании. Брокерът също така повиши ценовата цел за компанията до 26.4 долара от 18.5 долара преди това.

14. Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRSO)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,85

Съотношението PE на Northern Trust Corporation към 31 октомври възлиза на 2,85.

13. Enel Chile S.A. (NYSE:ENIC)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,71

Базираната в Чили компания за електроенергийни услуги Enel Chile S.A.е акция с висок дивидент и доходност от над 10%..

12. UBS Group AG (NYSE: UBS)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,55

През октомври акциите на швейцарската банкова компания UBS Group AG бяха повишени от Royal Bank of Canada до "Outperform". Базата данни на Insider Monkey показва, че 33 хедж фонда са имали дялове в UBS към края на тримесечието през юни.

11. New York Community Bancorp, Inc. (NYSE:NYCB)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,31

Според Yahoo Finance, New York Community Bancorp има коефициент PE от 2,36 към 10 ноември.

10. YPF Sociedad Anónima (NYSE: YPF)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,29

Базираната в Аржентина енергийна компания се нарежда на 10-то място в нашия списък на акциите с най-ниски съотношения PE. YPF Sociedad е спечелил около 17% от началото на годината до 10 ноември.

9. Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ: CHK)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,13

Със съотношение PE от 2,17 и дивидентна доходност от 4,57%, Chesapeake Energy Corporation се нарежда на 9-то място в нашия списък на акциите с най-ниски коефициенти на PE.

8. Vodafone Group Public Limited Company (NASDAQ:VOD)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,11

Акциите на Vodafone са загубили около 9% от началото на годината до 10 ноември. Съотношението PE на компанията възлиза на 2,011 към 10 ноември.

7. Jackson Financial Inc. (NYSE:JXN)

Съотношение PE към 31 октомври: 2,06

Компанията за финансови услуги Jackson Financial наскоро публикува резултати за третото тримесечие. Коригираната печалба на акция през периода възлиза на $3,80, надминавайки прогнозите с $0,27. Приходите през тримесечието възлязоха на 2,61 милиарда долара, надминавайки прогнозите с 1 милиард долара.

6. PBF Energy Inc. (NYSE:PBF)

Съотношение PE към 31 октомври: 1,99

Компанията за рафиниране на петрол и логистика PBF наскоро увеличи дивидента си с 25 цента.

5. First Citizens BancShares, Inc. (NASDAQ:FCNCA)

Съотношение PE към 31 октомври: 1,82

First Citizens BancShares, Inc. (NASDAQ:FCNCA) е спечелила около 80% от началото на годината до 10 ноември. Банката наскоро повиши своя тримесечен дивидент със 118%. През октомври First Citizens публикува резултати за третото тримесечие. Коригираната печалба на акция през тримесечието възлезе на $55,92, надминавайки прогнозите със $7,09. Приходите скочиха със 111% през годината до 2,6 милиарда долара, надминавайки прогнозите с 240 милиона долара.

4. CNX Resources Corporation (NYSE:CNX)

Съотношение PE към 31 октомври: 1,77

Акциите на компанията за природен газ CNX са спечелили около 30% от началото на годината до 10 ноември. И все пак тя е сред компаниите с най-ниски коефициенти PE.

3. Spectrum Brands Holdings, Inc. (NYSE: SPB)

Съотношение PE към 31 октомври: 1,74

Компанията за потребителски продукти Spectrum Brands Holdings се нарежда на 3-то място в нашия списък на акциите с най-ниски съотношения PE.

Общо 39 хедж фонда от 910 фонда, проследени от Insider Monkey, са имали дялове в Spectrum. Най-значимият дял е собственост на Cardinal Capital на Ейми Минела, която притежава дял от 102 милиона долара в компанията.

2. Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)

Съотношение PE към 31 октомври: 1,44

Gulfport наскоро публикува резултати за третото тримесечие. Компанията отчете нетен доход от $608,4 милиона и $160 милиона коригирана EBITDA, надминавайки прогнозите на анализаторите.

От 910 хедж фонда, проследени от Insider Monkey, 29 хедж фонда са имали дялове в Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) към края на второто тримесечие на 2023 г.

1. Southwestern Energy Company (NYSE:SWN)

Съотношение PE към 31 октомври: 1,40

Още една енергийна компания в нашия списък с акции с най-ниски коефициенти на PE. Акциите на Southwestern Energy са спечелили около 18% от началото на годината до 10 ноември.

Към края на второто тримесечие на 2023 г. 44 хедж фонда от 910 фонда, проследени от Insider Monkey, са имали дялове в Southwestern Energy Company. Най-големият акционер в Southwestern Energy Company (NYSE: SWN) беше Д. Е. Шоу, който притежава дял от 177 милиона долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари