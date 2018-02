Най-голямата компания в света в търговското корабоплаване се притеснява от Amazon.com Inc. и Alibaba Group Holding Ltd., пише Bloomberg. "Amazon е заплаха, ако не вършим добра работа за тях", каза Сорен Скоу, главен изпълнителен директор на A.P. Moller Maersk A/S.

"Ако не си вършим работата добре, няма съмнение, че големи, силни компании като Amazon ще решат, че могат да я вършат по-добре от нас и сами", допълни той.

Коментарът идва, след като миналата седмица стана ясно, че Amazon планира да навлезе в куриерския бизнес и да доставя повече доставки за своите клиенти лично. Това доведе до спад на акциите на FedEx Corp. и UPS Inc. в САЩ.

Големият въпрос пред морската индустрия е дали Amazon ще се опита да придобие по-голям контрол и върху доставките на стоки за складовете на онлайн търговеца. Засега, те са задължение на Maersk и компании като нея.

По-голям контрол върху доставките ще означава, че Amazon ще получи по-голяма гъвкавост и ще избегне препълване на складовете ѝ.Скоу смята, че стратегията му за обединяване на дейностите на конгломерата ще предложи на Amazon и останалите компании интегрираната верига за доставки, от която се нуждаят. "Не е просто въпрос за точни доставки", казва той.

Гиганти като Amazon и Alibaba имат нужда и от информация за доставките, за да управляват по-добре веригата за доставки.

Maersk скоро ще представи нова стратегия за дигитализиране на индустрията, в която заявките все още се приемат по телефона. Миналият месец тя сключи договор с IBM, като двете компании ще разработят метод за използване на блокчейн технологията, за да следят доставките.Базираната в Копенхаген компания работи от години за подобряване на тази част от услугата. През 2014 година отнемаше над 2 часа за подаване на заявка, а през 2016 година средното време бе едва 22 минути. Надеждата е през 2018 година то да намалее до 2 минути.