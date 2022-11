Американската компания Apple Inc - която е вторият в света производител на смартфони - обмисля покупката на "Манчестър Юнайтед", един от най-успешните футболни клубове в Англия. Това съобщава британският таблоид The ​​Daily Star, без да посочва източника на информацията.

По данни на изданието, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, е готов да плати £5,8 млрд. (малко над $7 млрд.) за клуба. Той "проучва възможностите, които може да предостави собствеността на "Манчестър Юнайтед" и възнамерява да започне преговори с банки, които могат да организират продажбата на клуба, включително The Raine Group".

Вестникът пише, че покупката от Apple би направила "Манчестър Юнайтед" най-богатият клуб в света. Обаче MarketWatch отбелязва, че като се има предвид, че редица други клубове - като притежавания от Саудитска Арабия "Нюкасъл Юнайтед" - разполагат с ресурсите на богати държави, на които не се налага да прилагат търговска логика към своите активи, това твърдение може да не е вярно.

По-рано тази седмица стана известно, че бордът на директорите на "Манчестър Юнайтед", който е собственик на клуба, оценява различни стратегически варианти за по-нататъшното му развитие, включително продажбата му. "Ще разгледаме всички варианти, които отговарят на интересите на феновете на клуба", казаха в изявление съпредседателите на Съвета на директорите на "Манчестър Юнайтед", Аврам и Джоел Глейзър.

Финансов консултант на клуба "Манчестър Юнайтед" е The Raine Group, а на семейство Глейзър - Rothschild and Co.

Пазарната капитализация на "Манчестър Юнайтед" е нараснала с 32% от началото на тази година и вече надхвърля 3 милиарда долара.